石光見廣惠宮「青年軍」火力全開　祝壽三部曲清明連假隆重登場

石光見廣惠宮將舉行一系列三山國王祝壽活動，佳冬鄉長龔日光歡迎大家一起來玩。（謝佳潾攝）

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「因為感動，讓我們聚在一起為同一件事努力。」佳冬鄉石光見廣惠宮，自青年志工團加入後，近年活動頻頻，6日起又將展開一系列祝壽活動，不僅在地居民期待、外地遊子更是關心不已，而誰都沒想過，3年前的一場抓乩童，會抓出這麼多夢想與情感。

青年志工團目前有10多人，平均年齡約40歲，人人都是趁工作之餘、無條件為廟方集思廣益做行銷，而為何會如此大公無私地付出，大家都說，「因被團長張孟偉感動」，但張孟偉則說，「是外地遊子的重視，讓他感動被需要而堅持做下去」。

張孟偉指出，他一直以為，廣惠宮對他而言，就是個習慣的信仰中心，並無特別意義，但直到3年前的「抓乩童」，他才明白有些情感一直都在，只是沒有人去挖掘。

他說，當時廟的老乩童逝世，廟方花3個多月「夜巡新乩童」，當下他覺得機會難得應記錄下來，便每晚跟著攆轎走過大街小巷抓乩童，隨後將拍攝的影像上傳網路分享，沒想到竟遇上許多在外地打拼的遊子私訊問狀況，他突然恍然大悟，「不是大家不重視家鄉，而是不知從何而起」。

於是，他開始藉由廟宇、文化等平台，透過活動凝聚在地情感，而就在他獨自辦了2年的活動後，曾鼎翔、王世文、陳谷智等人終被他的堅持感動，不僅加入他的陣容還幫忙找人持續壯大中。

廣惠宮表示，在青年志工團及顧問團的協助策劃下，6日將舉行三山國王聖誕千秋生日音樂會暨親子健走活動，8日為平安繞境，9日晚間正式祝壽，歡迎大家一起前來共襄盛舉。

顧問團老前輩吳慶貴，一直支持著青年志工團的各項理念，他說，現在還有年輕人願意無私奉獻，真的很難得，大家應該力挺，因此，除盼大家一起來玩外，也希望縣長潘孟安能到場相挺。

佳冬鄉長龔日光說，廣惠宮是在地重要信仰，盼透過傳統與創新的祝壽新組合，讓大家更認識佳冬，而這樣的活動也將持續舉辦下去。

(中時)

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