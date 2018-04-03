蜜雪薇琪躲保母車 上台揮手腋下年海苔

2018年04月03日 02:23 時報周刊 林彥君

于子育透露錦雯個性衝動。（衛視中文台）

蜜雪薇琪日前上《一袋女王》，蜜雪透露，曾在簽唱會上台前，兩人就躲在保母車上等待時薇琪狂吃海苔，由於車內燈光昏暗，上台前只注意到臉上的妝，沒辦法整理服裝，結果一上台後，「薇琪邊揮手邊唱歌，才發現一大片海苔就黏在腋下。」

薇琪也爆料蜜雪很重視牙齒清潔，每次用餐後都會毫不顧忌在大家眼前剔牙，有時候找不到牙線棒，蜜雪竟然會把頭髮當牙線使用，嚇壞所有人，蜜雪笑說：「有時候我也會用吸管剔牙，我就不相信你們沒用過」。節目於每週一至四晚間11點播出。

于子育與錦雯兩人從「錦繡二重唱」成軍至今已經超過26年，于子育說到錦雯不只急還很衝動，「有次兩人開車到中壢演唱，結束後發現車子被擋住出不去，錦雯竟然直接從後車廂拿出拐杖鎖，狠敲對方的後照鏡。」

結果一個長得像黑道大哥的人從當鋪走出來，兩個人很害怕，還先說好打死都不要承認，對方看是兩個小女生，只是念了幾句，也就放過她們，此次事件也讓兩人至今印象深刻。

Terry與吳俊諺(鮪魚)兩人是從「模范棒棒堂」節目的棒棒堂二軍「宅男塾」團體出道，Terry擔任團長，管理大家作息，他說「有一次因為吳俊諺遲到，打電話到他家要叫他起床，結果等了15分鐘，吳俊諺不接電話。」Terry不放心又打了一次，吳俊諺的家人回說馬上去叫他，沒想到吳俊諺在電話那頭回應：「我在騎車，我在騎車，我馬上到喔！」讓Terry好傻眼。

(時報周刊)