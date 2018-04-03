清明連假來「富基魚市」！美味海鮮吃旬味

各式各樣海鮮。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

春暖花開出遊去！北海岸著名的海鮮產地-富基魚市，這裡的活跳跳生猛海鮮及在地特色萬里蟹，讓人看了都會忍不住食指大動，清明連續假期將近，富基魚產品銷售中心將在連續假期4月4日至4月8日舉辦一連5天海鮮促銷相關活動，民眾在魚市生鮮攤單筆消費滿3,000元，即可享有生蠔海鮮10元/1斤特價優惠，另外4月4日當天還有海鮮1元起標拍賣活動，歡迎親朋好友舊雨新知一起來捧場。

4月4日~4月8日海鮮促銷活動，搶鮮趁現在

富基魚市坐落於富基漁港，在地漁船現流漁貨直送，提供尚青的生鮮海產，農業局表示，為在連續假期能讓民眾來富基魚市大啖海鮮，享用美食，4月4日至4月8日特別安排許多促銷活動，除了水攤單筆消費滿3000元，即可享有生蠔海鮮10元/1斤特價優惠 (每日限量200份)外，還有滿額抽獎活動，生鮮攤單筆消費滿3,000元、乾貨攤滿額1,500元即可上舞台區抽獎，有機會獲得龍蝦或石斑（均約1斤重左右），抽完為止(龍蝦50尾、石斑魚300尾)。此外，遊客到熟食區消費還會另外送時蔬1份，小朋友也可以得到免費的棉花糖和爆米花，快來富基魚市熱鬧一下唷。

4月4日海鮮1元起標拍賣活動

4月4當日兒童節當天還有海鮮1元起標拍賣活動，有萬里蟹、石斑魚、龍蝦等漁貨進行拍賣，拍賣所得將全數由生活家事業有限公司(富基魚市委託管理廠商)捐贈給老梅國小作為公益回饋使用，作為老梅國小學生的兒童節禮物，歡迎大家來富基魚市搶鮮搶便宜。

農業局長李玟表示，這次的促銷活動，老少皆宜，這裡的海鮮不但新鮮又美味，來富基魚市享用海鮮美食後，還可到鄰近的風景區走走散散心，歡迎民眾闔家在這春暖花開的連續假期來富基走走散心，同時來一段美食饗宴之旅，沉浸在這北海岸的美好風光。

(中時電子報)

富基魚市人潮。（新北市漁業處提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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