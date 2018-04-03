兒童節連假來ZOO！看超萌動物寶寶、課堂學新知

2018年04月03日 03:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

兒童節假期來看超可愛動物寶寶、免費課堂學新知！全國12歲（含）以下兒童，在今年兒童節加上清明節的連續假期期間，只要持台北市政府教育局「2018兒童月-築夢TAIPEI童趣探險」摺頁，或出示身份證明等文件，到台北市立動物園參觀，除了兒童本身免費以外，還能享有一位陪同家長免費入園的優惠。

兒童節連假期間，優惠12歲（含）以下兒童，持兒童月摺頁或身份證件，連同一位陪同家長免門票入園。（台北市立動物園提供）

動物園於4月4日（三）起至5月31日（四）止，推出「2018 Zoo Baby」自導式闖關活動，請小朋友邀請爸爸媽媽一起來認識動物兒童。另外2018「水蛙呷霸力」環境教育增能講堂首波課程，也特別選在4月7日（六）隆重登場，全系列免費的課程一共有10堂，名額有限，歡迎民眾踴躍上網報名。

莓果：媽咪！兒童節連假不要睡了，帶我去動物園玩！（穿山甲）。（台北市立動物園提供）

今年的春節連續假期，為了鼓勵親子家庭在休假期間，多到戶外走動，減少宅在家中滑手機、打電動或是看電視的時間，動物園循例推出門票優惠措施，在4月4日（三）到4月8日（日）一共五天，全國凡是12歲（含）以下的兒童，持台北市政府教育局所發送的「2018兒童月-築夢TAIPEI童趣探險」摺頁，或出示身份證明等文件，到台北市立動物園參觀，除了兒童本身免門票之外，還能享有一位陪同家長免費入園的優惠，邀請爸爸媽媽趁著難得的假期，帶孩子們到動物園遊玩，認識野生動物順便親近大自然。

在兒童節當天開跑的「2018 Zoo Baby」自導式闖關活動，將一路陪伴大家「萌」到5月31日（五）截止，活動時間為每日09：00-17：00，民眾可於入園後，到遊客服務中心索取闖關單，回答六項關於兒童動物區「狐獴」、熱帶雨林區「紅毛猩猩」、溫帶動物區「美洲獅」、沙漠動物區「非洲野驢」及台灣動物區的「穿山甲」與「台灣野山羊」等動物兒童的生態習性與生存危機，完成答題之後即可回到遊客服務中心，向服務人員兌換限量的兒童節紀念品。

另外2018「水蛙甲霸力」環境教育增能講堂，自4月7日起至6月23日期間，將於10個周六的下午14：00-16：00，以淺山物種生態保育為切入點（以歐亞水獺、台北赤蛙及穿山甲為核心標地物種），透過相關物種所面臨之環境議題（包括對相關物種認知程度不足、棲息地開墾、棲地切割與破碎化、非法捕捉與盜獵、路殺等）。

2018「水蛙呷霸力」環境教育增能講堂，歡迎民眾踴躍上網報名。（台北市立動物園提供）

邀請相關領域專家進行實務經驗分享，主題涵蓋自然保育、食農教育、生態旅遊與環境教育概論等，除期許串聯域內外保育及教育工作，並倡議友善環境理念並展開具體行動…，課程完全免費（須自行購票入園），名額有限，歡迎大家踴躍上網報名，課程相關問題請洽台北市立動物園推廣組康小姐，電話：02-2938-2300分機538。

(中時電子報)