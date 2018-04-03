與「聲」對話！摩斯密碼玩影像！飯店開展有「藝」思

7F陳明澤_織音計劃II。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

「摩斯密碼」成為符碼與影像、燈牆會隨著音階變化！聲音也能變化成各種藝術、豐富我們生活！展覽只能保持一定距離欣賞？老爺行旅打破觀展界限，邀請觀眾一同參與藝術創作，第九檔主題展《初次見面》，邀請三位新媒體創作者陳明澤、王連晟與林子荃分別在7、8、9樓的展場，以充滿聲音、影像的科技媒材，創造高度的互動，拉近觀眾與藝術的距離，透過互動讓觀眾體驗到作品的巧思與趣味。

9F林子荃_聊聊。（主辦單位提供）

初次見面，是陌生的第一次接觸，須待交流後，關係才逐漸建立。台南老爺行旅希望利用展覽呈現這些難免因短暫的旅居時間、忙碌的生活被忽略的想像，以及人與人之間的交流本質，重新透過新媒體藝術的互動體驗，讓我們重新看待許多事物，宛如初次見面一樣好奇。

7樓展場《織音計畫II》，由從事聲音設計的陳明澤，嘗試將聲音與光影連結，以四面燈牆環繞一架電子琴，當觀眾彈琴時，燈牆會隨著音階變化，我們有時透過音樂來調劑、抒發心情，若是由自己與樂器『對話』，會彈出怎麼樣的情感獨奏曲呢？

8F王連晟_聲憶。（主辦單位提供）

曾獲得台北數位藝術節互動裝置首獎的王連晟，在8樓的《聲憶》裡，有三個互動站，可以透過腳步聲、重量與說話，螢幕會因應產生變化，呈現關於城市、旅遊與回憶的形體，點出三者之間的關係。

9F林子荃_聊聊。（主辦單位提供）

9樓展場創作者林子荃，此次推出新作《聊聊》，使用誕生於19世紀的摩斯密碼，觀眾透過轉譯才能明白三組對話的意思，將慣常使用的語言文字轉化為符碼與影像，觀眾也可以在展場中留下自己的摩斯密碼，與所有人一起「聊聊」，試圖提供以另一種眼光看待這個世界的可能。

即日起至2018年8月26日開放所有民眾免費參觀，展期內，三位創作者也將結合作品推出三場新媒體演出， 觀眾得以更近距離接觸創作者與更深地了解作品。飯店提供定時導覽服務及開放非住客入內觀展，希望讓更多人有機會體驗到數位媒體展覽的魅力。

(中時電子報)

8F王連晟_聲憶。（主辦單位提供）

台南老爺行旅
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