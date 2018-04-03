清明花價平穩！掃墓後把握連假踏青賞花趣

水仙百合。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

清明節將近，應景鮮花買氣上升，菊花、百合、與劍蘭等傳統祭祖花卉都是購買首選。各類花卉價格雖稍有漲跌，但幅度不大，相較去年算是平穩，建議民眾可趁早至板橋花市選購。

新北市板橋花市理事長吳永德表示，今年花卉產量充足，花價方面漲幅不大，菊花、香水百合每束約在150元到250元間，劍蘭每支15到20元，歡迎想買鮮花追思先祖的民眾到板橋花市選購。近年來因殯葬方式與社會觀念改變，如康乃馨、滿天星、桔梗等也都是很好的選擇，價格也相對便宜，只要符合家族喜好，各種花卉都能表達慎終追遠的敬意。

康乃馨。（新北市農業局提供）

農業局長李玟表示，清明時逢百花綻放的季節，春光明媚、草木吐綠，適合出外踏青，又有一別稱為「踏青節」，古人常於前一日寒食悼念先祖，清明則外出踏青賞花。新北市有不少值得探訪的賞花景點，建議民眾可把握連假，先到板橋花市購買鮮花掃墓祭祖，順道至板橋萬坪公園附近尋訪開滿紫色小花的苦楝行道樹，再到新北市石碇千島湖周邊道路、烏來環山路彎頭公園及瀑布公園，觀賞花朵小巧別緻的台灣原生烏來杜鵑，而汐止天清修道院周邊，近期也有平戶杜鵑可以觀賞。

新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），清明連假照常營業，營業時間為每日上午9時至晚上6時，每週一公休。

(中時電子報)

菊花。（新北市農業局提供）
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