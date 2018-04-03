4月3日三大報頭版要聞

2018年04月03日 07:11 中時電子報 綜合報導

@中國時報

大陸與美國的貿易戰正式爆發，大陸開出反制第一槍。大陸國務院關稅稅則委員會決定自4月2日起，對原產於美國的7類128項進口商品，加徵15％至25％關稅，金額涉及30億美元（約900億台幣）；大陸商務部昨更嗆聲，要美方撤銷違反世貿組織（WTO）規則的措施，讓雙方貿易回歸正常軌道，並盡快回到談判桌上協商。

今年11月24日舉行的9合1地方選舉，選民將滿手選票，恐將「hold」不住！中選會主委陳英鈐昨在立院預估表示，年底大選至少綁2個公投案，也有可能是5、6案，甚至超過10案。中選會對公投選票設計雖未定案，但若是1個公投案1張選票，選民至少會領到5張選票，部分縣轄市更可能超過10張，不僅選民眼花撩亂，選務工作更是極大負擔。

中央銀行總裁楊金龍昨（2）日赴立法院財政委員會報告，對於立委曾銘宗、賴士葆等關切中美貿易戰對台灣的衝擊，楊金龍強調，中美貿易戰如果開打，對台灣影響大，因應之道是進行產業結構調整，但他強調，央行不會以新台幣貶值來救出口。

高雄市長陳菊昨天在台北出席世界電競錦標賽簽約儀式，媒體追問陳菊是否有意願接下總統府祕書長？陳菊終於鬆口，「戰士沒有權利選擇戰場」，但並未說明接任日期。據了解，總統府是聲聲急，蔡英文總統希望能在出訪史瓦濟蘭前後定案，4月17日出訪及4月21日返國後，都是好時機點。

@旺報

大陸財政部1日晚間公告，由國務院正式批准從2日起對美國進口7類128項商品包含水果、豬肉相關製品加徵關稅15%到25%，被視為大陸對美祭出貿易反擊重拳。上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元接受《旺報》專訪表示，這波舉動主要是對應前期美國對大陸的鋼鋁加徵關稅，而非日前美國總統川普簽署的600億美元項目，認為這是大陸對自身立場的正常表態，表明不會坐視利益被侵犯，不至於讓摩擦進一步升級。

中美貿易戰況最新進展，中國2日開出第一槍，對美國農產品加徵關稅。中美兩強相爭，中經院院長吳中書表示，台灣短期難逃被波及的命運。長遠來看，中研院經濟所所長簡錦漢更進一步示警，台灣、南韓也是對美貿易順差大國，日後可能也會被美國盯上，「要有心理準備。」

《台灣旅行法》推手、美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹能（Ileana Ros-Lehtinen）近日率團訪台。總統蔡英文2日接見表示，《台旅法》正式生效，台美關係又往前邁進一步，期待透過合作創造更多成果；羅斯蕾緹能則強調，美國一定會盡全力和台灣合作，確保台灣有力量抵禦大陸的打壓。

這所陸校不一樣！大陸教育部2日公告准設西湖大學函文，該校有幾點和傳統大陸大學相當不同，包括網羅一流師資、主招博士生，未來全校學生不超過5000人，學科設置僅理科、工科、醫科等；最後也最讓人注目的，它採取「董事會領導下的校長負責制」，經費來源是社會捐贈、辦學收入等，有別於目前大陸幾乎清一色「公立」大學。

@工商時報

矽晶圓持續缺貨對半導體生產鏈影響擴大，供應商透露，矽晶圓廠今年及明年的總產能中已有7～8成被大廠包下，隨著大陸市場需求逐步轉強，矽晶圓不僅會缺到明年底，價格也將一路漲到明年底。

儘管有川普通過減稅的利多，美元今年首季依然萎靡不振，美元指數單季再貶逾2％，並已是季線連5跌，而在全球貿易戰風險升高與全球經濟成長加速利空罩頂下，美元本季持續看貶。

里巴巴昨（2）日宣布，將全資收購大陸線上外賣平台「餓了麼」。餓了麼在此次交易中估值達95億美元，躍升為「超級獨角獸」。阿里巴巴表示，餓了麼將匯入阿里的新零售戰略，並助推阿里從「新零售」邁向「新消費」。

中央銀行總裁楊金龍昨（2）日在財委會答詢時表示，央行已注意到比特幣交易不透明的現象，目前除了一再提醒投資人要注意交易的風險，及價格暴漲暴跌外，也將建議法務部將比特幣的買賣列入洗錢防制規範。

(中時電子報)