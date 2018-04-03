蔡英文要怎麼對待爆料阿扁？他揭關鍵是...

2018年04月03日 08:05 中時電子報 謝雅柔

目前仍在保外就醫的前總統陳水扁近日頻透過LINE群組「新勇哥物語」爆料，讓總統蔡英文放重話表示「這對保外就醫不是件好事」。作家顧爾德直言，扁的企圖很明顯，就是想抓住獨派勢力，因此批小英讓獨派高興。而小英要怎麼對待頻爆料的扁？他說把扁身上的光芒除掉才是正途。

前總統陳水扁的「新勇哥物語」日前爆料，劉世芳當時退選，竟跟高雄市長陳菊北上接總統府秘書長有密切關係。之後又稱蔡英文總統早已在官邸約見柯文哲夫婦，親自表達2018願意合作的決定。對於陳水扁頻爆料，蔡英文則放重話回應，她說這種說法來自陳水扁跟朋友們在line上面的對話，既然這樣，就不需要無限上綱，由總統來回答這問題也不恰當，會讓它政治化。但蔡說「對陳水扁的保外就醫也不會是一件好事情」。

對於陳水扁頻踩紅線，顧爾德在《新新聞》專欄指出，陳水扁的企圖很明顯，現今右翼獨派對蔡不滿，扁想抓住獨派勢力，所以批小英讓獨派高興。這也讓綠營主流看阿扁的分化行為氣惱不已。

顧爾德認為，阿扁有罪之身是他受難形象的光芒來源，再度入獄只是為光芒添柴火。顧說把阿扁身上的光芒除掉才是正途，讓他不再可以用「被司法迫害的前總統」、「被外省人凌辱的台灣人總統」等面具偽裝。他說沒有光芒、沒有面具、除魅後的阿扁，若再發表同樣言論，殺傷力就會小很多。

(中時電子報)