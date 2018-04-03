蔡英文要怎麼對待爆料阿扁？他揭關鍵是...

圖為民進黨第十二任黨主席交接，前總統陳水扁(左)和新任主席蔡英文(右)一起向出席典禮的來賓致謝。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報

目前仍在保外就醫的前總統陳水扁近日頻透過LINE群組「新勇哥物語」爆料，讓總統蔡英文放重話表示「這對保外就醫不是件好事」。作家顧爾德直言，扁的企圖很明顯，就是想抓住獨派勢力，因此批小英讓獨派高興。而小英要怎麼對待頻爆料的扁？他說把扁身上的光芒除掉才是正途。

前總統陳水扁的「新勇哥物語」日前爆料，劉世芳當時退選，竟跟高雄市長陳菊北上接總統府秘書長有密切關係。之後又稱蔡英文總統早已在官邸約見柯文哲夫婦，親自表達2018願意合作的決定。對於陳水扁頻爆料，蔡英文則放重話回應，她說這種說法來自陳水扁跟朋友們在line上面的對話，既然這樣，就不需要無限上綱，由總統來回答這問題也不恰當，會讓它政治化。但蔡說「對陳水扁的保外就醫也不會是一件好事情」。

對於陳水扁頻踩紅線，顧爾德在《新新聞》專欄指出，陳水扁的企圖很明顯，現今右翼獨派對蔡不滿，扁想抓住獨派勢力，所以批小英讓獨派高興。這也讓綠營主流看阿扁的分化行為氣惱不已。

顧爾德認為，阿扁有罪之身是他受難形象的光芒來源，再度入獄只是為光芒添柴火。顧說把阿扁身上的光芒除掉才是正途，讓他不再可以用「被司法迫害的前總統」、「被外省人凌辱的台灣人總統」等面具偽裝。他說沒有光芒、沒有面具、除魅後的阿扁，若再發表同樣言論，殺傷力就會小很多。

(中時電子報)

林昶佐罵柯P「呷賽」 朱學恒用英… 施笳錄取美國名校 陳嘉君：做為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。