出走進行式 逾150位台灣新科博士赴陸找工作

2018年04月03日 08:09 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

對岸祭出惠台31措施，台灣師生西進成為最夯關鍵字！4月下旬上海市將辦交流會，預計將有逾150位台灣博士前往探路。成大教授湯堯表示，少子化衝擊已開始，出現流浪教授、博士的現象將不足為奇；畢業3至5年內的新科博士，還未在台灣生根，將是最有機會出走的第一波人才。

中評社報導，上海市海外聯誼會滬台交流委員會舉辦的第2屆「台灣優秀博士上海高校交流會」4月下旬將在上海登場，預計邀請台灣150位以上博士前往與江浙滬高校交流、媒合；此外，福建閩江學院、上海華東政法大學等多個省市高校也都有向台灣的博士招手。

去年該交流會邀請50位台灣博士前往，有117人報名，5人獲成功媒合。由於招募反應熱烈，在官方的支持下，今年邀請人數增加2倍，將有150人參加，目前尚不知報名人數。另外，媒合學校從去年復旦、上海交大等15所，今年也增加至30所以上。

成功大學教育研究所教授湯堯指出，台灣最大資源是人才，面對大陸惠台政策以及一系列的高校攬才行動，台灣要反思自己的因應對策是否讓青年有感？如果推出的政策只是空包彈，台灣將面對人才加速西進的危機。

湯堯分析，愈來愈多大陸高校聘台灣學者、博士，但能夠進入「雙一流」、「九八五」、「二一一」的重點高校的學者，大約只有5%至10%的比例。台灣學者、博士要西進，有一些主、客觀因素。

個人的主要考量包括：一、必然是有過多次接獨、比較；二、是否要脫離台灣社會脈絡？三、審視應聘的高校待遇及教學研究設備？四、高薪並非萬靈丹，未來有多少續聘的機會？

外部客觀環境變化：一、台灣的大學經營不善，財務營運能力難發揮；二、1999年起的少子化浪潮，今年、明年開始才真正要衝向高等教育學齡階段；三、學生來源不足的現象，無法從境外的陸生、南向得到適度補充。四、高校與產業界對博士人才處於飽和狀態。

湯堯認為，在內外部環境因素影響下，在台灣尚未確定生根的人，就會用腳移動。初期最主要的西進族群，應該是畢業3至5年內的新科博士。

(中時電子報)