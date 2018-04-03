施笳錄取美國名校 陳嘉君：做為施明德的孩子 自學是必然

2018年04月03日 08:20 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

前民進黨主席施明德3月29日在臉書自曝，二女兒施笳被兩所常春藤盟校(布朗大學、達特茅斯學院)錄取了，施笳在家自學的一流師資隨之曝光。施明德妻子陳嘉君也在臉書PO文高喊：施塾終於任務完成，可以關門大吉啦！她感慨說，對於施明德的小孩，在家自學不是一個選項，是一個必然。

10年前，兩個女兒施蜜娜和施笳唸小四、小三時，施明德夫妻毅然決定把她們領回家，成立「施塾」，自己安排課程，完全脫離學校常規。「施塾」唯二的學生就是施蜜娜和施笳。她們的師資包括：姚立明敎授歐洲史、憲法、法學概論，林忠正敎授經濟學，胡鎮埔上將司令敎國防安全與領導統御，陳文茜教近代歷史，黃惠君上台灣史，許博允上音樂藝術欣賞，林谷芳、朱宗慶則允許她們到北藝大旁聽。

另外，施明德的妻子陳嘉君親自帶領女兒參加各種社會運動，關切社會議題，並安排她們從事攀岩、滑雪、溜冰、游泳、騎馬等具冒險挑戰的運動。兩年前施蜜娜如願申請就讀紐約Parsons藝術學院，施笳則繼布朗大學和達特茅斯學院後，4月1日又接獲史丹佛大學錄取通知。

凌晨接到女兒被史丹佛錄取的喜訊，陳嘉君開心興奮之餘，想起這兩天的網路風波，猶豫著是否該：「不出聲」。像漫長的白色恐怖時代一樣，活在「不出聲」最安全的想像中。她感慨說，與施明德相愛一起生活生小孩，任何時候都必須清醒。「你不能愛上一個瀟灑的人，又想要他守規矩；你不能景仰了他的反抗精神，又要他對現實屈服；你不能生了他的小孩，卻把孩子交給一直灌輸著『蔣介石是世界的偉人，民族的救星』的學校來教育。」

她又說，對於施明德的小孩，在家自學不是一個選項，是一個必然，除非我們不在意謊言，不在意教育與愛。我的小孩生於1998年和1999年，2000年民進黨便執政了，我期待過教育「內容與精神」的改革，但沒有發生，也注定了我們必須走自立救濟的路。這對我們是一個迴避不了的現實，不管我們有沒有錢，有沒有資源，我們都必須面對。

(中時電子報)