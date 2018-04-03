狄鶯救子》謎樣寄宿家庭 老警察也不解

2018年04月03日 08:24 中視 龔邦華

孫安佐的案子有重大進展! 警方找到屬於孫安佐的槍枝以及一千六百發重型槍枝的子彈。 而這個發現過程更是令人驚訝!

這是因為警方掌握到孫安佐寄宿家庭的主人(一位非洲裔女性，本身也是律師)在得知孫安佐被捕之後， 從他的房間取出一大包東西， 然後警方循線尋獲。

第一個疑問就是，這是孫安佐要她這麼做的嗎? 答案是否定的。根據記者取得的消息是，在孫安佐被捕之後，學校基於義務，通知這位女性。然後在第一時間，她就到住處去把槍枝及各種子彈取出。按照常理，一般人就算了，這絕對不會是一位律師會犯下的錯。

所以問題來了。為什麼她要這麼做? 這一部分屬於仍在調查中的範圍。但是有一點可以確定的是，孫安佐所被寄宿的地區，是連警方看到都會搖頭的地方。

我在做完上達比警察局長奇伍德訪問之後，他特別關心我們兩位女性(我的攝影也是女的)晚上要住哪，他說: 「要小心 ！這個區域有很多Shithole ！」

我當時不了解，但是當我們抵達寄宿家庭的那一條街，我們都有點被嚇到。 我心想， 這不就是一個Shithole 嗎。

我當初報導時很小心，以免被認為有種族歧視， 所以只說是中產階級區域。 但是事實上，根本是低收入戶區。 不僅如此， 警方告知我， 這個寄宿家庭還照顧其他幾位學生。 言下之意就是，這個所謂寄宿家庭，有可能是職業性，用收留外國學生來賺錢的。

在這個案情新發展之後，我忍不住把想法告訴奇伍德。 我說：「對不起， 這個寄宿家庭太奇怪了 ！一點都不像是孫安佐這樣家庭背景的小孩會去住的地方。 那個區不就是你說的Shithole嗎？」他說: 「妳不用抱歉，我完全同意。」然後我說，我懷疑這個寄宿家庭根本沒有盡到照顧的責任， 有哪個寄宿家庭會放任一個外國學生在自己的家堆上這麼多軍事用品? 他的回答是：「妳現在說的這些我都認同，因為連我也想知道，只是這不在我管的範圍。」

然後我問他，如果不是孫安佐要她去拿東西的， 是她自己去拿的， 然後她又是個律師， 這怎麼說得通? 他坦承這當然是個很大的疑點，但這位女性律師有發聲明，而這部分仍在調查當中， 所以他不便發表看法。

但是對於孫安佐是經由誰的牽線和介紹， 會住在哪種地方? 他說: 「這一點連我都想知道！」

我不知道孫安佐來美之後有沒有受到外在的影響? 但是如果有， 我一點也不會感到奇怪。 因為基於甚麼理由他要在網上買這麼多的子彈? 基於甚麼理由在網上搜尋買重型槍枝的方式? 基於甚麼理由， 他的寄宿家庭女性會允許他這樣行為異常? 難道真的只是把他當親生兒子，所以任他為所欲為，發生事還冒著大險去保護他？還是孫安佐對寄宿家庭來說，只是一顆搖錢樹?

不要說外人，這是一個連在辦案的警方都不解的謎。

當然也有可能他把孫當成是親生兒子，所以盡一切去保護他

(中視)