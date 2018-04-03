國民黨內出現第三顆太陽？胡文琦籲啟動路線辯論

2018年04月03日 08:50 中時電子報 黃以謙

國民黨新北市長參選人侯友宜昨（2日）帶領幾位投入議員初選的年輕人，成立「藍色新力量」，外界皆將其視為現任新北市長朱立倫的私家軍。對此，前國民黨文傳會副主委胡文琦指出，朱立倫加上洪秀柱、吳敦義等人，形同黨內有三顆太陽，是時候進行進行黨內路線大辯論了！

據港媒中評社訊，吳敦義當選國民黨主席至今超過半年，這段期間歷經黨產被民進黨政府查封、黨內參選提名作業不順等事，讓他飽受批判，氣勢大減；與此同時，身為前主席的朱立倫不但搶先到訪大陸，會晤國台辦主任劉結一，另一位前主席洪秀柱也同樣展開赴陸行程，領先於吳敦義。霎時間，黨內出現三顆太陽，大有互相較勁之勢。

由於朱立倫、洪秀柱和現任主席吳敦義等人領導風格有別，對「九二共識」的解讀也有些許差異，是以國民黨內的兩岸路線之爭再度受關注。

目前正在爭取新北市議員候選人提名的胡文琦受訪表示，上述三人的兩岸路線在本質上沒有太大差異，但應該進行一次辯論，畢竟他們對中華民國憲法與兩岸人民關係條例的運用上可能有不同。

胡文琦強調，在合理競爭機制下，即便有好幾個太陽，只要能同時擴大藍營基本盤，對藍營來說沒什麼不好，重點是每個人能否依循公平機制，將自己理念闡述出來，讓國民黨更多民主多元跟包容。

(中時電子報)