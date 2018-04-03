漆黑盤中飧透繽紛！漆藝金工創作聯展秀創意

王梅珍《豐盛》。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

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中時電子報
／整理報導

看似烏黑的漆器經過藝術家巧手，加上金工讓碗中透露繽紛色彩，即使晚中沒有食物，也顯得「豐盛」盎然！原本僅是作為日常的碗，也成為為藝術品！今春來台北當代工藝設計分館來看「漆藝金工創作聯展」，見證台灣藝術家創意，傳統＋現代如何創造新價值！

李本育作品。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

本展由文化部指導、國立台灣工藝研究發展中心主辦，邀請台灣漆金工藝創作協會(簡稱漆金協會)策辦，漆金協會係台南藝術大學應用藝術研究所教授與畢業校友們於2015年所成立，台南藝術大學應用藝術研究所為國內第一所體現當代工藝創作性與人文特質為核心價值的學術單位，並首將工藝創作以材質屬性暨創作特質區分領域並予以完整規劃的學府。該協會為台灣目前唯一以結合「漆藝」與「金工」兩項工藝技術創作之團體，藉由台灣漆融合金屬工藝的表現，建構詮釋多元的藝術創作，實現推廣、傳承與永續發展之目標。

林淑雅作品。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

為推廣融合台灣漆藝與金屬雙工藝創作之美，本次以「漆金聯彈—漆藝金工創作聯展」為主題共展出35組漆金創作品，參展會員有王梅珍、龔瑩慧、林淑雅、楊彩玲、陳志揚、林靜媚、李本育、高吳惠琴、李怡瑾、葉茂林、林秀姿等11位工藝家。

展出漆金創作品以多種「金屬」材質，以鍛敲、鑲嵌、焊接、鑄造、編織…等工法製作外，更結合「漆」工藝的溫和質感及豐富的表面裝飾，讓漆藝與金工彼此互相和鳴、交響、協奏、聯彈，同創雙工藝的特色與美好。

林靜媚作品。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

「漆金聯彈-漆藝金工創作聯展」

期間：2018年03月27日至05月06日

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館；國定例假日除外)

地點：台北當代工藝設計分館3樓

(中時電子報)

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