搭捷運看清「正義」真相 T妹怒轟：台灣魔人真丟臉

搭捷運看清「正義」真相，T妹怒轟：台灣魔人真丟臉！（圖/翻攝自Tiffany Chen 臉書）

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中時電子報

懷有身孕的網紅「T妹」（Tiffany　Chen）在臉書上痛批台灣人「真的很丟臉⋯」個個都是在網路上都顯得正義感十足，但是實際上卻根本不會讓座給老人，孕婦和有需要的人。會這麼感嘆是因為昨天她帶著滿頭白髮80歲的父親一起搭捷運，結果大家都故意低頭看手機裝作沒看見她們兩人，讓她父親感嘆「台灣人怎麼這麼沒禮貌？！」

「高齡80歲白髮滄桑+挺著7個月大肚子的孕婦，現身在捷運車廂內，你猜有沒有讓位？」T妹表示，當她與老爸站在沒位子的車廂內時，「每個人都故意低著看手機裝傻⋯ 明明很多人下一站就要下車，但就是仍然不願起身讓座。」對於這情景，T妹爸突然感嘆說：「台灣人怎麼這麼沒禮貌？」「我上兩個星期才去大陸，一進去搭車時，80%的人看到了會立刻讓位！」

她接著說，她爸爸長期住澳洲，當地雖沒讓位文化但看到孕婦、小孩、老人會很自動地起身。反觀台灣，T妹痛批：「台灣人在網路是出名的『正義魔人！』」在現實生活中根本沒有拿出正義來，「只會一點小事就批評他人」。T妹表示，「真的很看不起一堆魔人，講的自己多正義與高尚！我只看台灣的現實狀況！今天血淋淋在我面前」。不過，文末她也感謝最後只有一名稍有年紀的女士願意讓位子給她，雖然她因為認為自己還可以站而婉拒沒有去坐，但她卻很感動。

(中時電子報)

T妹臉書全文。（圖/翻攝自Tiffany Chen 臉書）
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