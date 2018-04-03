泰皇室成員指定「御廚」4／4起來台獻藝

2018年04月03日 09:14 工商 姚舜

經常被皇國皇室成員外燴作菜的泰國〈藍象〉餐飲集團行政主廚Nattchai Kitpramual 即日起客座台北晶華酒店推廣泰國皇家宮廷美饌。（圖／姚舜攝）

用〈藍象〉獨家醬料烹調出的泰式酸辣湯〈冬蔭功〉，酸辣鮮香卻不會太過刺激，口感溫和。（圖／姚舜攝）

泰國皇室指定外燴〈藍象〉廚藝團隊來台北晶華酒店獻藝，各人可以嘗到最受歐美客人迎的綠、黃與紅咖哩，並搭配米飯或鍋粑。（圖／姚舜攝）

〈藍象〉廚藝團隊烹製的〈泰式南薑椰汁雞湯〉，是用椰奶、南薑、香茅、檸檸葉等與雞湯煲製，最後還會淋一點金桔汁，味道極富層次。（圖／姚舜攝）

泰式「瑪沙曼咖哩」曾被CNN選為「全球50大美食」第一名，〈 藍象〉這次來台獻藝，菜單上亦有〈泰式馬沙曼咖哩羊肉〉，非常下飯。（圖／姚舜攝）

〈泰式黃薑雞腿飯〉的雞腿外層帶有微微焦香，肉質則軟嫩多汁，用泰國香米炊煮的黃薑飯口感舒爽。（圖／姚舜攝）

〈泰式芒果糯米飯〉是將糯米和乾燥香蘭葉放入鍋子加水煮滾並加入椰奶提味，最上層灑了綠豆仁，軟糯香甜卻不膩口，好吃極了。（圖／姚舜攝）

泰國〈藍象〉餐飲集團創辦人Nooror Somany Steppe被泰國皇室封為「泰國美食大使」，到全球推廣泰國美食。（圖／藍象餐廳）

位在曼谷的〈藍象〉餐廳，連年都被選為「泰國十大餐廳」，並為泰國皇室成員用餐指定餐廳。（圖／藍象餐廳）

〈藍象〉生產的各式泰國醬料，如今在台灣也可以買到了。(圖／姚舜攝)

泰國〈藍象〉（Blue Elephant)餐飲集團行政主廚Nattchai Kitpramual 來台獻藝！趕在泰國新年「潑水節」之前，晶華國際酒店集團特別請到泰國藍象餐廳 (Blue Elephant)廚藝團隊來台客座，並自4月4日至15日於台北晶華酒店一樓〈栢麗廳〉、〈azie〉餐廳，以及位於信義誠品六樓的〈泰市場〉海鮮自助餐廳推出「Regent X Blue Elephant泰皇美饌佳節」美食推廣活動，今年台灣餐飲市場的「泰國潑水節美食大戰」亦亦正式鳴槍起跑。

〈藍象〉餐廳大有來頭，其在市場的「豐功偉業」包括了：它是第一個將泰國美食以西方標準Fine Dining化的餐廳，第一個在歐洲成功發展連鎖後再紅回泰國的餐廳，連年都入選「泰國十大餐廳」排行榜的餐廳，第一個將料理包將「泰國宮廷菜式」系列產品打進包括台灣在內的國際市場餐廳。同時在泰國，〈藍象〉更有自己的廚藝學校，吸引全球無數喜歡泰菜的食饕前往習藝。

因為〈藍象〉，西方人開始認識、了解、進而接受並欣賞泰國菜，也因為〈藍象〉，泰國菜在國際食壇亦得以擁有了「美食」的形 象地位。但對〈藍象〉而言，其最大的「傲世成就」是他們餐廳的菜餚得到了泰國皇室的認證，同時泰國皇室成員更經常指定〈藍象〉廚師為皇室外燴作菜。尤其是皇室家族成員赴歐洲旅行度假，〈藍象〉廚師更必為指定「御廚」。

皇室青睞，等同證明了〈藍象〉廚藝團隊詮釋演繹泰國宮庭料理的「正統性」，對〈藍象〉而言，這更是一「榮耀的背書」。事實上，今天的〈藍象〉更被泰國官方指定為「泰國美食大使」，肩負著到全球推廣宣傳泰國美食的任務。

〈藍象〉的發跡與崛起是一「傳奇」。我認為，它的創辦人Madam Nooror的故事遠比其菜餚更吸引我。被尊稱為Madam的Nooror Somany Steppe在泰國北柳府出生，她的姐姐有一家小餐廳，這個成長背景讓她對烹飪產生了興趣。只是，Nooror可能從來沒有料到，有一天她會成為推廣泰國美食最具代表性的人物。

身為全球知名〈藍象〉餐廳創辦人，Madam Nooror沒有辜負老天爺賜予的才華與機運。1980年她嫁給比利時外交官，數年後她在比利時首都布魯塞爾創立了第一家〈藍象〉餐廳，用現代手法重新演繹母親與姐姐的泰國食譜，並賦予泰國菜新的呈盤從此聲名大噪。隨後在倫敦、巴黎、里昂、哥本哈根、莫斯科等歐亞非城市開設分店，並獲得米其林的星級殊榮，成了泰國飲食文化的驕傲。

如今，位於曼谷百年古宅所改建的〈藍象〉餐廳，已成為泰國王室成員外出用餐的固定地點，更是國內外旅客體驗泰國料理的熱門去處。為了穩定歐亞非各分店的食材香料來源品質，〈藍象〉集團於曼谷成立原物料採購中心，嚴格篩選並尋找泰國最高品質的農產品及天然食材，這些繁複的品管過程及前置作業讓Nooror女士領悟到即便像她這樣的國際級大廚，要找到實惠又優質的原物料都已備感艱辛，更何況是喜愛泰國料理卻不得其門而入的一般大眾？

於是，〈藍象〉集團決定研發適合年輕族群及小家庭的產品，讓大眾甚至餐飲業者都能買到烹製宮廷泰菜的食材與醬料，並照著配方食譜在家輕鬆作菜。這回來台獻藝的〈藍象〉行政主廚Nattchai Kitpramual ，是Madam Nooror的姪子，他也身兼〈藍象〉專門生產醬料的中央廚房總廚。Nattchai Kitpramual 告訴我，「有好醬料才能做出好味道」，他到各地客座或幫皇室成員外燴時，靠的就是這些自家生產的醬料。他並小聲加了一句：台灣也買得到。

(工商)