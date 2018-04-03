女子體操服誘人犯罪？金牌女將憤怒

美國體操女將拉絲曼。(美聯社)

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中時電子報

美國女子體操隊的大規模性侵事件傷透了女子選手的心，所幸乘著#metoo的浪潮，淫魔隊醫納薩(Larry Nassar)將在牢裡度過餘生。美國體操協會痛定思痛著手改革，其中有人認為女子體操服太過暴露，主張改變比賽服裝。

支持改革的人指出，女子選手所穿的緊身衣雖然便於活動，但可能容易使人想入非非，她們不應該再穿成這樣。然而她們也不能穿著寬鬆的衣物，折衷的辦法是穿上網襪，不過這真的是女人的問題嗎？

金牌女將拉絲曼(Aly Raisman)怒不可遏，她公開指責「這種論調就跟怪罪女人穿太少是一樣的。」拉絲曼為《運動畫刊》拍過很多清涼的泳裝照，包括全裸入鏡的相片，這不代表她就活該成為受害者。

去年NHL頒獎典禮，拉絲曼與名人堂球星迪安(Marcel Dionne)同台，迪安當眾稱讚拉絲曼「看看她這雙美腿！」迪安是開玩笑的語氣，但還是讓拉絲曼很尷尬。

體操比賽本來就要穿緊身衣，女子游泳隊也爆出性騷擾，但是女選手不穿泳衣還能怎麼辦？更何況納薩不僅對女人出手，一名男子體操選手也曾受害，這跟服裝總沒有關係了吧。

拉絲曼說：「問題不在穿著好嗎，與其檢討這種事，拜託你們先把外頭的戀童癖抓一抓吧，社會為什麼可以縱容那種人。」

納薩早就因為兒童色情影音案件被聯邦判刑60年，他這輩子都坐不完刑期，後來的性侵官司加上的125年其實他已經沒感覺了。

(中時電子報)

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