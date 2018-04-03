曾是戰場仇敵 沙烏地王儲「承認」以色列？

沙烏地王儲薩勒曼。（圖/路透社）

友善列印
中時電子報

據路透社（Reuters）報導，曾經多次在戰場上互為死敵和世仇，作為伊斯蘭教兩聖地管理者的沙烏地阿拉伯，近日卻似乎有新的想法。新王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman Al Saud）在接受《大西洋報》（The Atlantic）專訪時透露，他認為，「無論猶太人或巴勒斯坦人，都有擁有屬於自己的土地與家園權力，但我們需要一個可以穩定局勢與和平的協定。」王儲的態度，被外界視為有意和以色列強化關係的風向。

從以色列於1948年獨立開始，沙烏地阿拉伯即拒絕承認以色列，並在數次的中東戰爭上，用親自出兵或資助的方式，要將以色列驅逐出中東地區。但隨著以色列軍事的優勢力量逐漸擴大，沙烏地轉由其他方向抵制，例如向不允許護照頁有以色列簽證者申請該國入境等。

沙烏地王儲薩勒曼（圖左）赴美入白宮訪問美國總統川普（圖右）。（圖/路透社）

隨著中東局勢發展，相較於以色列的威脅，當前的沙烏地王室恐怕更擔心伊朗的力量。也正因為這個「共同敵人」，讓兩個曾是敵人的國家愈走愈近，日前更首次開放空域讓商業客機前往以色列。薩勒曼王儲更提到，「只要局勢維持和平，我們願意和以色列共享眾多利益，也樂見他們與海灣國家交好。」以沙兩國的發展，似乎再次證明了國際上「沒有永遠的敵人或朋友」的真理。

現年31歲的穆罕默德·本·薩勒曼，是國王與第三王妃法赫達（Fahda bint Falah bin Sultan Al Hithalayn）之子，出生於沙國大港吉達（Jeddah），畢業於沙烏地國王大學（King Saud University）法律學系。2009年踏入政壇，成為時為利雅得（Riyadh）省長父親的特別顧問。父親被命為王儲後，於2014年被任命為國務大臣，協助處理國政。翌年父親繼位後，穆罕默德·本·薩勒曼成為最年輕的國防部長，並兼掌經濟和發展事務委員會，並在同年4月在父親安排下，將成為沙烏地王室首位第三代繼承人。

(中時電子報)

文章來源：Saudi crown prince says Israelis have right to their own land

文章來源：Saudi crown prince says Israelis, Palestinians both have 'right to have their own land'

更多精彩新聞請見國際頻道！
狄鶯救子》謎樣寄宿家庭 老警察… 二機空中相撞 美印第安納州客機…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。