曾是戰場仇敵 沙烏地王儲「承認」以色列？

2018年04月03日 09:15 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，曾經多次在戰場上互為死敵和世仇，作為伊斯蘭教兩聖地管理者的沙烏地阿拉伯，近日卻似乎有新的想法。新王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman Al Saud）在接受《大西洋報》（The Atlantic）專訪時透露，他認為，「無論猶太人或巴勒斯坦人，都有擁有屬於自己的土地與家園權力，但我們需要一個可以穩定局勢與和平的協定。」王儲的態度，被外界視為有意和以色列強化關係的風向。

從以色列於1948年獨立開始，沙烏地阿拉伯即拒絕承認以色列，並在數次的中東戰爭上，用親自出兵或資助的方式，要將以色列驅逐出中東地區。但隨著以色列軍事的優勢力量逐漸擴大，沙烏地轉由其他方向抵制，例如向不允許護照頁有以色列簽證者申請該國入境等。

沙烏地王儲薩勒曼（圖左）赴美入白宮訪問美國總統川普（圖右）。（圖/路透社）

隨著中東局勢發展，相較於以色列的威脅，當前的沙烏地王室恐怕更擔心伊朗的力量。也正因為這個「共同敵人」，讓兩個曾是敵人的國家愈走愈近，日前更首次開放空域讓商業客機前往以色列。薩勒曼王儲更提到，「只要局勢維持和平，我們願意和以色列共享眾多利益，也樂見他們與海灣國家交好。」以沙兩國的發展，似乎再次證明了國際上「沒有永遠的敵人或朋友」的真理。

現年31歲的穆罕默德·本·薩勒曼，是國王與第三王妃法赫達（Fahda bint Falah bin Sultan Al Hithalayn）之子，出生於沙國大港吉達（Jeddah），畢業於沙烏地國王大學（King Saud University）法律學系。2009年踏入政壇，成為時為利雅得（Riyadh）省長父親的特別顧問。父親被命為王儲後，於2014年被任命為國務大臣，協助處理國政。翌年父親繼位後，穆罕默德·本·薩勒曼成為最年輕的國防部長，並兼掌經濟和發展事務委員會，並在同年4月在父親安排下，將成為沙烏地王室首位第三代繼承人。

(中時電子報)