二機空中相撞 美印第安納州客機意外二人死亡

2018年04月03日 09:56 中時電子報 喻華德

據美國福斯電視臺59臺今日報導，美國當地時間週一傍晚5時30分(中原標準時間清晨5時30分)，在印第安納州首府印第安納波里斯市東北方的馬立昂市立機場(Marion Municipal Airport)，一架賽斯納(Cessna)150型單引擎渦輪螺旋槳飛機在起飛時撞上另一架賽斯納525型噴射商務客機（Cessna 525 Citation Jet），一架賽斯納150飛機上兩人身亡。

Video from the scene sent to me by a woman who is there now at the Marion Airport pic.twitter.com/pPfKvltoGc — Graham Hunter (@GrahamRHunter) April 2, 2018

據美國聯邦航空總署(FAA)表示，Cessna 150型單引擎渦輪螺旋槳飛機在5時9分據信正在起飛，撞上正在降落馬立昂市立機場的Cessna 525 Citation噴射商務機的垂直尾翼，據格蘭特郡（Grant County）驗屍官表示，Cessna 150機上兩人不幸身亡，而Cessna 525 Citation機上共有5人，據目前已知的資訊並無其他人受傷。

UPDATE : Marion Police say both fatalities were Hoosiers aboard the Cessna 150 pic.twitter.com/xAf5SFUARy — Lindsey Eaton (@LindseyEatoNews) April 2, 2018

馬立昂市立機場有兩條跑道，一條是東北西南向的4/22號跑道，另一條為東南西北向的15/33號跑道，據美國聯邦航空總署表示該機場並無塔臺。

Cessna 150型單引擎渦輪螺旋槳飛機，圖為示意圖非本次事件飛機。(圖/Shutterstock/達志影像)

美國聯邦航空總署表示「使用這座機場的飛行員應以公用無線電頻率宣告其意圖，在地面飛機滑行前和起飛前，先行與其他欲使用跑道起降的飛行員自行協調」。

馬立昂市立機場，擷取自Google Map。107年4月3日

國家運輸安全委員會(NTSB)已經著手開始調查本次事故。

(中時電子報)