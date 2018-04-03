不是北市！網：做好這個市市長才有資格當總統

2018年04月03日 10:12 中時電子報 謝雅柔

前總統馬英九以及陳水扁都曾當過台北市長，卸任後也當選總統並連任。有網友認為，這兩人證明一件事，做好首都台北市長的人跟治理國家成績是兩回事。他說「新北市有2053平方公里，其中的城鄉差距活脫脫就是全台灣的縮影，能當好新北市長的人，應該比台北市長更能治理好全台灣吧！」

台灣民意基金會曾發布2018台北市長選舉相關民調，關於歷任台北市長誰表現最好，民調顯示前總統陳水扁是第一名，占37.1%，其次是前總統馬英九20.2%，接下來才是現任台北市長柯文哲19.4%，最後則是上屆的台北市長郝龍斌13.4%。

有網友在PTT指出，過去陳水扁、馬英九都是市長卸任一年多後直攻總統並連任。但結果證明能做好首都台北市長的人和治理國家的成績是兩回事。他說一直以來都有個迷思，「最好的人才能當好台北市長」，他說台北市長是總統跳板，在仁愛路這邊做完就可以換到另一頭做。「但新北市長一直是個屎缺，雖然是全台第一大都，但地圖上中間有個大洞(台北市)，經費沒有人家多，整個「城市」有山有海、有鄉村有都會有荒野，落差極大，光在新北市各地到處跑時間就過完了。

該網友分析，台北市才272平方公里，坐擁最多的經費和建設。新北市有2053平方公里，其中的城鄉差距活脫脫就是全台灣的縮影。他說能當好新北市長的人，應該比台北市長更能治理好全台灣吧!台北市長反而應該是最容易當好的縣市長。

對此，網友則表示，「新北市超難治...所以是政治人物的死穴，剛好跟台北市相反。當過新北市長的都沒有太多人繼續發達」、「重點是台北市太小...」、「只希望最低限度北北要重劃一下」、「不要說整個新北市了，黃國昌的選區就非常兩極化」、「我贊成北北基宜合併」、「像新北市領域從70年前日本人就是這樣分，除了送給北市外，幾乎沒變過，才會有板橋溪崑vs樹林 林口vs龜山板橋vs中和土城一堆奇怪的邊界區分」。

(中時電子報)