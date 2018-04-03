「乘著畫筆去冒險！」與你分享插畫師創作日常

2018年04月03日 10:17 中時電子報 綜合報導 圖片提供/時藝多媒體

馬上就要迎來4天清明連假，想好帶家裡的小寶貝去哪裡玩了嗎？不妨到汐止遠雄廣場，吃喝玩樂一次滿足，還不用擔心下雨天打亂原本的連假規劃！

上週3/24「我是小小太空人」特展舉辦第一場「乘著畫筆去冒險！」插畫師系列講座順利結束！別忘記本週4/7(六)及下週4/14(六)都還有插畫師系列講座喔。

本週4/7邀請到創作三隻熊shiny bear的插畫師Mr.D，三隻熊Shiny Bear由黑熊黑哥Blackie、白熊白妞Snow和貓熊胖胖Pan pan組成，是插畫師Mr.D於2014年9月時所創作的貼圖作品，因為銷售獲得佳績，便開始經營臉書粉絲專頁，目前已經累積超過二十萬粉絲追蹤。Mr.D在粉絲專頁上分享的圖文作品主要是以心情、愛情或友情的語錄作為創作的題材。

三隻熊shinybear。(圖片提供-三隻熊臉書)

4/7(六)活動當天，Mr.D將以三隻熊的「情幻」歷險為主題，跟大家分享三隻熊的誕生故事及插畫家的日常，希望讀者可以從這些圖文創作中，找到屬於自己的心靈窗口。

寶總監與秋田犬泥褲總裁。(圖片提供-寶總監與秋田犬泥褲總裁臉書)

4/14(六)講座最終場將邀請創作寶總監與秋田犬泥褲總裁的寶總監現身說法。身為圖文作家和使用者介面設計師，寶總監的的粉絲專頁中充滿了各種與動物有關的插畫創作，4/14講座上要跟大家分享究竟如何「靠畫圖和設計吃飯」？圖文創作或是插畫師這一類看起來很夢幻的工作，背後其實是沒日沒夜趕稿換來的，邀請大家當天來聽聽寶總監的分享吧！

一系列精采的講座活動，連續三週不間斷在遠雄廣場等待各位唷！

【活動資訊】

票價資訊：免費參加

活動日期： 2018/ 04 / 07(六)( 插畫師Mr.D)、2018/ 04 / 14(六) (圖文創作者寶總監)

活動時間：14:00（11:00開放排隊，11:30發放號碼牌，座位限額50名，現場開放旁聽）

活動地點：遠雄廣場一樓服務台與NET中間空地 (新北市汐止區新台五路1段95號1樓)

「我是小小太空人」在人文遠雄博物館等你來玩。

聽完插畫師分享後不妨到遠雄廣場四樓的人文遠雄博物館展覽2館參觀「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展。開展至今廣受民眾、部落客好評，集結LINE原創市集超人氣的6位貼圖創作者，全新打造太空主題互動式展覽，串聯手機LINE NOW服務，讓展覽不再只是看展、拍照。

飛向太空 童心滿滿

不論是展覽入口的太空船大廳、充滿未來感的船艙設計，都讓展場氛圍更貼近太空主題，讓民眾從進到展場的那一刻就彷彿置身外太空！特展透過闖關解任務的小遊戲，讓民眾跟展覽有更高的連結性。

充滿太空氛圍設計的「我是小小太空人」。

插畫展區 超人氣的6位貼圖創作者全新打造

跳脫傳統靜態插畫展總是畫作排排站的框架，插畫師們共同打造出充滿主題及互動性的展區，從被咖波與松尼大鬧搞破壞的餐廳、超迷糊ㄇㄚˊ幾兔的紙箱睡眠艙、超認真的啾先生一直努力想要叫醒懶散兔、到由聰明自信的貓爪抓跟健忘的寶寶不說，這一對絕佳拍檔掌控的駕駛艙，貼圖創作者們利用自己手中的畫筆創造出超豐富的主題式插畫場景，每一個展區都充滿了許多小巧思，連假就到展場親身體驗吧！

尖端駕駛艙。

科技互動 展覽還可以用「玩」的

「我是小小太空人」三大星球讓你玩個夠！不論是踩到星球會爆炸成花朵的小花銀河系；或是創立專屬的彩繪太空人，就可以跟著貼圖角色優游自在地徜徉在水底世界的水世界星球；而通過光點就能發出美妙音階的節奏流星群，要顛覆民眾對展覽的刻板印象，讓大家發現原來展覽也是可以用「玩」的！

「小花銀河系」中不小心踩到貼圖角色，他們可是會慌張的跑走唷。

可以跟貼圖角色一起玩樂的「水世界星球」。

展覽好康：錯過就沒有的展覽限定「免費貼圖」

本次展覽最大的好康之一，就是能夠免費下載本次參展的6位貼圖創作者特地繪製的「我是小小太空人」展場限定版貼圖，只有到人文遠雄博物館看展才能下載得到，走過路過千萬別錯過了！趕快來闖關拿貼圖吧！

【展覽資訊】

「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展

票價資訊：免費入場，無需購票

展覽時間：2018/02/02(五) ~4/22(日)( 週一休館)

開放時間：週二至週五10:00~18:00(17:30停止入場)

週六、週日及國定假日延長至20:00(19:30停止入場)

展覽地點：遠雄廣場四樓 人文遠雄博物館展覽2館(新北市汐止區新台五路1段95號4樓)

(中時電子報)