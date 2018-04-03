衛福部全國社工表揚 南市10人獲奬

2018年04月03日 10:29 中時 洪榮志

衛生福利部舉辦「107年度衛生福利部專業社工人員表揚頒獎典禮」，由部長陳時中頒發「資深敬業」及「服務績優」等2類獎項，全國142名獲獎社工人員中，台南市公私部門共有10人。

台南市政府社會局指出，今年台南市獲衛褔部表揚的10名社工中，有3人獲頒資深敬業獎、7人獲服務績優獎。其中，「資深敬業獎」得主有：社會局社工督導魏杏真、奇美醫院公共事務室專員陳立誠、奇美醫院社工師鄭夙雅；服務績優獎得獎者有：家防中心社工師葉于嫣、南台南家扶中心資深社工員陳政隆及社工督導莊雪華、美善社褔基金會社褔部主任宋靜芳、佳里奇美醫院組長林佳琪、嘉南療養院社工師黃巧芬及奇美醫院社工師陳惠雯等。

服務於社會局社會救助科的魏杏真，曾在醫院、縣府及家防中心等單位擔任社工，服務年資超過20年，具有耐心及溫暖的人格特質。曾有民眾因生活遭遇許多困難想輕生，友人察覺不對勁連忙打電話到社會局求助，最後在魏杏真的開導及積極連結社褔資源下，順利解決難題，至今逢年過節還不忘打電話跟她問候及傳達祝褔。魏杏真說，每當看到服務對象能走出困境，一切的努力與辛苦都是值得的。

「因為想當社工才唸社工」的美善社褔基金會社褔部宋靜芳，年近40歲才投入社會工作，工作內容以早療及身障服務為主。她特別感謝美善基金會的提拔，讓一個二度就業的婦女，從實習生、社工、社工督導一路成長到社褔部主任，她會一直記得當初想做社工的那份期待與初衷，以幫助更多需要被幫助的人。

曾經參與八八風災重建工作的南台南家扶中心陳政隆，在社工的領域已默默走了14年，服務的對象非常廣泛，從弱勢家庭、兒少保護、社區工作、老人及身障服務等。陳政隆說，做社工不只是服務個案，要懂的事非常多，要跑社區宣導、寫計畫書規畫活動，錢不夠用還要能募款，這些年來自己也練就一身特殊才能，此次獲獎讓他心中充滿被看到及被肯定的正能量，這些能量也會支持著他繼續前行。

社會局長劉淑惠特別恭喜10位獲奬的公私部門社工伙伴，希望在所有社工的努力下，能更精進、升級並提升服務品質，感謝社工同仁攜手合作，年年創造更好的社福佳績。

(中時)