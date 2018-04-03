不想再被受制？梁文傑爆：柯P希望民進黨推自己人

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年底台北市長選戰，民進黨與柯文哲合作關係為各界關注焦點，傳出民進黨祕書長洪耀福在黨內會議表示，若民進黨推出的參選人不夠強，讓柯P連任成功，「柯文哲就變台灣最大尾的」。民進黨北市議員梁文傑今受訪說，柯文哲也希望民進黨提人，但那人不要太強，若能打敗他，以後就不用在受制民進黨。

洪耀福分析，黨內做過沙盤推演，若民進黨推出人選不強，最後國民黨落選，柯文哲順利連任，柯將變成台灣最大尾，意味著最後可能禮讓柯。不過梁文傑今早接受電台專訪表示，這理由不算理由，若中央黨部決定禮讓柯，必須有更強而有力的理由，否則對選民沒有號召力。

梁文傑還說，柯文哲早就準備好了，認為即便國民黨、民進黨都推人，三足鼎立也能贏，甚至柯也希望民進黨提人，但那人選最好不要太強，若能一舉把民進黨打敗，以後就不會再說是民進黨禮讓他，不用再受制於民進黨。

他強調，民進黨上屆禮讓柯文哲是策略性目的，因為自己推人可能贏不了，加上柯的價值理念與民進黨接近，才有辦法說服支持者。但現在若再禮讓柯，只是「純策略」，很多立場和理念和柯已經不同，選民也不是笨蛋，部是民進黨說投誰就會投誰，恐難以號召支持者。

至於日前傳出時代力量立委林昶佐有意參選台北市長，梁文傑認為，若民進黨最終沒推人，林昶佐參選將對民進黨造成重大打擊。他說林長期在民進黨圈子裡幫忙，「民進黨支持者不喜歡黃國昌，但林昶佐是OK的」，屆時可能很多黨內支持者會轉而投林昶佐，就算林無法當選市長，時力的議員也會全上。

(中時)

不是北市！網：做好這個市市長才…

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