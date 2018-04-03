亂丟廚餘惹禍？百名黑衣人砸爛環中夜市

2018年04月03日 10:25 中時 陳世宗

環中夜市負責人2日晚上在臉書上，公開說明事情的始末，警方正依法偵辦中。（警方提供）

3月中甫開幕的台中市環中夜市，2日天凌晨卻遭到上百位黑衣人、乘坐數10輛車到場，持球棒砸毀夜市的公共區域桌椅，影片被上傳到臉書社團，卻有網友留言說是因「費用談不攏」；賴姓業者公開出面駁斥，指稱是因洪姓攤商不配合資源回收，廚餘都丟在廚餘桶旁且屢勸不聽。警方正依法偵辦中。

警方指出，30歲的洪姓攤商，因常不配合業者回收垃圾的作業相關規範，已有數次把廚餘用塑膠袋打包後，丟在廚餘桶旁；賴姓業者因屢勸洪男不聽；就把洪男的行為貼在內部LINE群組內，規勸其他廠商不要如法炮製，卻引發洪男的不滿，認為賴男的作法讓他很沒有面子。

警方調查，洪、賴二人1日晚上8時許，先相約在環中夜市辦公室相約談判！卻因雙方一言不合先爆發肢體拉扯後；洪再聯絡上百名黑衣人，在2日凌晨零時許乘坐數10輛車，浩浩蕩蕩到環中夜市，持棍棒猛砸夜市公共區域的桌椅等，眾人犯案後，又乘原車揚長而去。

警方說，影片被人用手機拍攝後，上傳到臉書社團「黑色豪門企業」，賴姓業者向台中市第六警分局提出毀損告訴。洪姓攤商到案後，辯稱糾紛是因回收垃圾問題引起，承認率員到環中夜市砸場；警方目前已通知20多人到案，將陸續通知其餘涉案10多人到案說明。

警方強調，全案將依毀損罪嫌函送法辦，針對業者損失，目前仍在清查評估中。

(中時)