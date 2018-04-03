基隆軍港遷移今動工 蔡英文親臨主持

2018年04月03日 12:30 中時 張穎齊

基隆軍港遷移計畫今（3）日終於正式進行動土典禮，屆時會將原本位東4、5碼頭的海軍131艦隊威海營區，遷至西8、11、14、15碼頭。（張穎齊攝）

總統蔡英文（3）日上午10時許在基隆港西11碼頭，為軍港遷移執行動土典禮。（張穎齊攝）

基隆軍港遷移計畫終於正式啟動，總統蔡英文於今（3）日上午9時30分抵達基隆港西11碼頭，參加「基隆港軍用碼頭及威海營區遷移工程動土典禮」，並由基隆市長林右昌與立委蔡適應等人迎接陪同，軍港西遷預計4年後完工，屆時港區將呈現嶄新面貌。

軍港遷移計畫自2016年11月21日由行政院核定後，投入20.89億元，要將位於基隆港東4、5碼頭的海軍131艦隊威海營區，遷至西8、11、14、15碼頭，並打造新營舍讓海軍進駐，空出來的東岸土地將打造濱海步道，營造民眾親水休閒空間，同時也會興建新旅運大樓。

蔡英文表示，軍港遷移這是一個非常艱難的政務，過去沒人敢挑戰，這是林右昌花很多時間計畫，以及蔡適應居中協調，這是中央與地方共同努力的成績，只要大家齊心，沒有不能夠解決的問題，中央一定會支持基隆再現風華，預祝工程順利。

林右昌表示，今年是基隆蛻變及再生的光榮時刻，也是基隆幾十年來最大的躍進，他很感謝蔡總統曾向他表示，她任內會將「基隆市港再生標竿計畫」完成，其中東岸軍港西遷便是其中1項重要政策，屆時遷移完畢後，市港將會整體翻轉。

蔡適應則說，此案講了至少超過10年以上，自他上任後，也積極向交通部航港局、基隆港務公司、海軍司令部協商軍港遷移計畫，行政院也終於將這項計畫納入「台灣國際商港未來發展及建設計畫」中辦理，待興建完畢後，將更加落實港區轉型，帶動起基隆的繁榮。

(中時)