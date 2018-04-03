北門旅遊故事地圖 遊客按圖索驥

北門旅遊故事地圖，包含美食、景點、商家及住宿等資訊，一目了然，民眾可按圖索驥。（莊曜聰翻攝）

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北門漁村發展產業觀光，除了推出特色伴手禮，還製作了「幸福北門旅遊手冊」、「北門旅遊故事地圖」，讓第一次到北門的遊客可以很快地掌握當地旅遊指南、特色景點，按圖索驥，輕鬆逛景點。

林姓遊客全家沿著雲嘉南濱海地區出遊，靠著「幸福北門旅遊手冊」、「北門旅遊故事地圖」的導引，不只到了聞名的水晶教堂、北門遊客中心、錢來也雜貨店、烏腳病文化紀念園區、南鯤鯓代天府，還到了井仔腳瓦盤鹽田、雙春濱海遊憩區、三寮灣，租借自行車吹吹海風看美景，相當愜意。。

北門商圈協會理事長洪有志表示，由國立屏東大學設計的幸福北門旅遊書，包含旅遊手冊及故事地圖，對當地產業、特色店家、美食伴手禮及旅遊景點都有詳細的解說，還有像北門自行車、賞鳥和摸蛤抓蝦的體驗行程介紹，手冊和地圖內以手繪插圖方式呈現，生動活潑，遊客看了印象深刻。

台南市經濟發展局委託國立屏東大學執行經濟部地方產業發展計畫，特別製作了「幸福北門」旅遊指南，內文介紹北門美食餐廳、餐飲住宿、行程推薦、交通資訊等，希望能兼顧北門地區的生態及產業觀光。

民眾在北門嶼輕食風味餐廳、易騎車、鹽鄉民宿、北門遊客中心等地都能索取到免費發放的「幸福北門旅遊手冊」、「北門旅遊故事地圖」，讓遊客可以方便的取得最完整的旅遊資訊。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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