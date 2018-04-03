影》誰說名不符實？ 國民哈波兩戰3轟「打臉」

2018年04月03日 10:39 中時電子報 林宋以情

.@Bharper3407 has hit a HR in 3 consecutive ABs, nbd. pic.twitter.com/Wj1k84FQ1l — MLB (@MLB) 2018年4月3日

昨對紅人被球迷喊「名不符實（overrated）」，前役單場雙響炮的國民「強打少年」哈波(Bryce Harper)，3日繼續趕進度。作客勇士隊2局上面對左投紐坎伯（Sean Newcomb），大棒一揮再扛出右外野3分炮，連兩場3轟，率隊8比1奪勝，國民喜迎開季4連勝。

國民隊3日開賽就強攻，特納（Trea Turner）藉失誤上到一壘，接著紐坎伯又連續保送兩名打者，坎卓克(Howie Kendrick)適時二壘打助國民2比0先馳得點。

2局上國民繼續堆積壘包，哈波上場鎖定第一球就掃出右外野全壘打牆，這支3分炮飛越425英尺(約130公尺)，空中飛行時間長達6秒。

哈波昨日更有經典一轟，他站上壘包時本壘板後方球迷大喊「名不符實（overrated）」，他下一秒隨即用陽春炮「打臉」回應，同時也是他該役第2轟，國民隊最終6比5擊敗紅人。

(中時電子報)