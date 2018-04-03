超萌！柚花飄香好醉人！八里賞花秘境報你知

每年3月下旬到4月上旬是文旦柚花開的季節。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

春天不只有櫻花，時序四月！正是「柚花」盛開絕美期！又來到花雨飄香的季節，行駛台64線來到八里，下交流道接中華路，於荖阡坑路(北49線)右轉直行，沿途路上便能欣賞滿山遍野的柚花，一陣陣淡雅清香隨著微風撲鼻而來，看著一片綠意盎然的柚子樹與白澄澄的柚花，感受大自然寧靜的對話，這是你絕不能錯過的八里賞柚花祕境，趕快趁著清明連假和你最親愛的家人、朋友、情人一同來賞花！

於荖阡坑路(北49線)右轉直行，沿途路上便能欣賞滿山遍野的柚花。（新北市農業局提供）

八里農會推廣部主任黃梓雄表示，每年3月下旬到4月上旬是文旦柚花開的季節，一整片雪白柚花掛在樹上，搭配翠綠柚子葉片，看得讓人賞心悅目。今年氣候狀況良好，預計柚花盛開季節約在3月底至清明節期間，歡迎民眾趁著連假趕快攜家帶眷一同來八里賞柚花！

一整片雪白柚花掛在樹上，搭配翠綠柚子葉片，看得讓人賞心悅目。（新北市農業局提供）

賞花結束還能到桃樂絲森林品嚐柚子特色美食，像是用新鮮柚子花瓣製成，甜而不膩的柚花奶茶、柚花拿鐵及柚子鬆餅；也可以到開心果園，預約現採的有機蔬菜行程，體驗農家生活；或下山右轉中華路來到八里渡船頭老街，享受悠閒熱鬧的海岸風景。

農業局表示，八里區為新北市文旦柚主產地，種植面積約225公頃，因為地理氣候條件良好，種出來的文旦柚口感Q彈，果肉香甜，果香濃郁，目前正值柚子花開的季節，這也預告著文旦柚農友們又要開始一年忙碌的工作。歡迎民眾來八里，體驗一邊爬山健走一邊享受微風帶來花香的悠閒時光，同時結合附近餐廳以及老街，是民眾連假踏青散步的好選擇！

(中時電子報)

因為地理氣候條件良好，種出來的文旦柚口感Q彈，果肉香甜，果香濃郁。（新北市農業局提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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