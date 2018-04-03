曾目睹母欲自殺 「巨石」強森曝：長年受憂鬱所苦

2018年04月03日 10:47 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視台（CBS）報導，一向在螢光幕上以硬漢、好爸爸為形象的「巨石」強森（Dwayne "The Rock" Johnson），在接受英國媒體專訪時，首度自曝個人隱私：受到家庭影響，他曾長時間受到憂鬱症所苦。

強森表示，「在15歲時目睹母親試圖自殺，讓我陷入巨大的悲傷與傷痛，有好長一段時間內我都處在身心俱疲和憂鬱的狀態。當時我幾乎足不出戶，哭泣是每天的例行公事之一，那是我人生最低潮的一段時光。」

不過對於粉絲而言，最關心的恐怕還是「巨石」強森究竟會不會出馬角逐總統大位？（圖/路透社）

現年45歲的巨石強森，原名道恩·道格拉斯·強森，出生於美國加州，有一半來自於母親的薩摩亞（American Samoa）血統。獲得邁阿密大學全額獎學金，曾帶領校隊贏得全國冠軍，並進入加拿大職業聯盟兩年，後因傷退出，轉往父祖輩經營多年的世界摔角聯盟（WWE）成為選手，並因終結技「巨石爆彈」（Rock Bottom）成名。強森被視為史上最偉大的摔角選手之一，包括8次WWE（F）冠軍和兩次WCW/世界冠軍。後轉戰好萊塢，以2002年的《魔蠍大帝》闖出名號，成為全球家喻戶曉的影星。

公眾形象多以強悍男性露面的強森，靠著自身努力，巨石強森與母親走出了憂鬱症陰影。強森指出，「當我們發現，世界上還有許多需要我們幫助的人，透過提供協助，我與我的母親得到慰藉，也就此一步步走出憂鬱的困境。」專訪播出後，大批粉絲的關心言論湧入，也讓強森相當感動，表達自己萬分的感謝。

有趣的是，民調支持度高於川普（Donald Trump）的巨石強森，曾在脫口秀節目自爆，有可能出馬角逐下屆美國總統後，傳出可能選擇獨立參選，並不打算投向民主或共和兩黨陣營。雖然粉絲們在社群網路上的反應卻呈現正反兩極化，但卻有一份民調顯示，巨石強森成為下屆美國總統的支持度，竟高於上任還剛滿一年的川普，讓外界更加霧裡看花。

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(中時電子報)