Costco標示藏秘密 看到「＊」趕快囤貨！

2018年04月03日 10:50 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

COSTCO標價上的星號「＊」，在庫存上有其特別的涵意。(截取自YouTube)

美式大賣場好市多Costco販售商品五花八門，在庫存的管理下，商品標示往往隱藏許多訊息，看懂了，將能帶來選購的驚喜。內行人表示，如果看到出現星號「＊」，記得趕緊囤貨，因為這暗示它即將斷貨了。

好市多是個大賣場，庫存週轉量相當大，你永遠不知道，某樣東西何時會再進貨，而標示上的記號就是消費者判斷的重要參考。

ToughNickle 及The Kitchn美食雜誌介紹， COSTCO標價上的星號「＊」有三種意思，但總結來說，就是宣告這項商品賣完，以後不會出現在貨架上。如果你不想買這最後一件，不妨到會員服務櫃檯詢問，是否有後續進貨計畫。

基本上，多數產品右上角都沒有星號，但總有少數產品帶有此標記。星號「＊」在季節商品很常見，像是應景過節用的耶誕樹、復活節巧克力等東西，自然要到下一年度才可能上架。

若非季節性商品就得注意了。如果你熱愛某款零食、襪子等商品，但也被標示星號「＊」，即透露它的銷量不足以支撐販售，就得下台一鞠躬，所以記得趕快囤貨吧。

最後還有一種狀況是，原包裝將換新衣重出江湖，還是會在貨架上現身。不過，這非常少見。

(中時電子報)