抓流浪狗結紮後放回 嘉縣今年擴大舉辦

2018年04月03日 10:59 中時 呂妍庭

嘉義縣家畜疾病防治所將委託動保團體捕抓流浪狗，絕育後再放回。（呂妍庭翻攝）

零撲殺政策上路滿周年，為減緩流浪動物收容壓力，以及精準捕抓造成的民怨，嘉義縣政府去年試辦「特定區域無飼主犬隻絕育回置工作」計畫，在特定區域、範圍進行流浪狗捕抓、結紮、放回工作，因效果不錯，今年決定擴大舉辦，中埔鄉公所也同步響應，自籌經費推動無飼主犬隻絕育回置，成嘉縣第1個自主推動的鄉鎮市。

因犬貓有強烈地域意識，且一般流浪動物的壽命約2、3年，嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖指出，絕育有助逐步遞減該區流浪動物數量，所以防治所去年先試辦「無飼主犬隻絕育回置工作」，共捕抓57隻流浪狗，換算1隻母一胎平均生育6到8隻，預期至少避免400隻流浪狗的產生。

因去年有所成效，且地方居民有感，今年防治所擴編經費達50萬，將透過招標方式，委請動保團體和獸醫執行這項工作，李建霖說，有意願配合該計畫的鄉鎮市公所或村里長，甚至公部門，經向防治所提出申請，經評估後就會委由動保團體進行流浪犬捕捉，先植入晶片、狂犬病預防注射後列冊管理，再由獸醫師施予絕育手術及剪耳才原地回置，希望藉此逐步控制犬隻數量，減少流浪犬對環境衝擊。

而中埔鄉公所在鄉長李碧菁帶領下，也成為18鄉鎮市裡，率先自籌經費推動無飼主犬隻絕育回置工作的公所，目前公所打算針對鄉內重點區域，包括公所周邊、三和公園及吳鳳廟等地區進行無飼主犬隻捕捉絕育、剪耳等措施，從源頭控管流浪犬生育率。

(中時)