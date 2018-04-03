抓流浪狗結紮後放回 嘉縣今年擴大舉辦

嘉義縣家畜疾病防治所將委託動保團體以吹箭等方式捕抓流浪狗，絕育後再放回。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時
嘉義縣家畜疾病防治所將委託動保團體捕抓流浪狗，絕育後再放回。（呂妍庭翻攝）

零撲殺政策上路滿周年，為減緩流浪動物收容壓力，以及精準捕抓造成的民怨，嘉義縣政府去年試辦「特定區域無飼主犬隻絕育回置工作」計畫，在特定區域、範圍進行流浪狗捕抓、結紮、放回工作，因效果不錯，今年決定擴大舉辦，中埔鄉公所也同步響應，自籌經費推動無飼主犬隻絕育回置，成嘉縣第1個自主推動的鄉鎮市。

因犬貓有強烈地域意識，且一般流浪動物的壽命約2、3年，嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖指出，絕育有助逐步遞減該區流浪動物數量，所以防治所去年先試辦「無飼主犬隻絕育回置工作」，共捕抓57隻流浪狗，換算1隻母一胎平均生育6到8隻，預期至少避免400隻流浪狗的產生。

因去年有所成效，且地方居民有感，今年防治所擴編經費達50萬，將透過招標方式，委請動保團體和獸醫執行這項工作，李建霖說，有意願配合該計畫的鄉鎮市公所或村里長，甚至公部門，經向防治所提出申請，經評估後就會委由動保團體進行流浪犬捕捉，先植入晶片、狂犬病預防注射後列冊管理，再由獸醫師施予絕育手術及剪耳才原地回置，希望藉此逐步控制犬隻數量，減少流浪犬對環境衝擊。

而中埔鄉公所在鄉長李碧菁帶領下，也成為18鄉鎮市裡，率先自籌經費推動無飼主犬隻絕育回置工作的公所，目前公所打算針對鄉內重點區域，包括公所周邊、三和公園及吳鳳廟等地區進行無飼主犬隻捕捉絕育、剪耳等措施，從源頭控管流浪犬生育率。

(中時)

Costco標示藏秘密 看到「＊」趕… 日本修正關稅法規 黃金走私4月起…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。