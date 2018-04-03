募兵花招百出 民國黨張誠：國防部別把基層當政策錯誤的替死鬼

民國黨軍事國防顧問、前雄三飛彈總工程師張誠認為，募兵制的錯誤，國防部不應讓基層來承擔。（民國黨提供）

友善列印
中時電子報

國軍總動員拼募兵，招募方式花樣百出：嘟嘴短裙美人牌、客制化牛排餐點、游擊式賣場擺攤等，引起社會熱議。民國黨軍事國防顧問、前雄三飛彈總工程師張誠批，國防部不敢面對「兵源短缺」的現實、不敢說真話，卻還反過來把招募責任壓到每一個基層單位，逼迫現役軍人走上街頭，「簡直把基層當成政策錯誤的替死鬼！」

雖然昨（2）日國防部發佈新聞稿，嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣招募作法，但張誠點出問題根源不在基層，而是國防部不肯認錯的心態，「新任國防部長上任了，卻依舊不敢對總統坦承募兵制是錯的！反過來把募兵績效下放每個單位，迫使基層承擔招募壓力，才會出現脫序狀況。」

「軍人招募是要找有勇氣的人！」張誠說，如果今天從軍廣告是美食、好康、漂亮女軍官，根本招募不到好的軍人；像第二次世界大戰著名的徵兵廣告，山姆大叔要大家加入美國陸軍，標題寫著：「我要你加入美國陸軍」（I Want You for U.S. Army），代表從軍是為了要成為勇者，「有了勇氣，才能進一步訓練出使命感、責任感等，才會有戰力。」

最後，張誠更希望國防部長嚴德發要拿出勇氣，跟總統說實話，不要為了求官，變成一個沒有勇氣說實話的軍人。

(中時電子報)

姚文智：若不提北市候選人 民進… 外交部：已進司法程序 不對孫安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。