募兵花招百出 民國黨張誠：國防部別把基層當政策錯誤的替死鬼

2018年04月03日 10:56 中時電子報 張怡文

國軍總動員拼募兵，招募方式花樣百出：嘟嘴短裙美人牌、客制化牛排餐點、游擊式賣場擺攤等，引起社會熱議。民國黨軍事國防顧問、前雄三飛彈總工程師張誠批，國防部不敢面對「兵源短缺」的現實、不敢說真話，卻還反過來把招募責任壓到每一個基層單位，逼迫現役軍人走上街頭，「簡直把基層當成政策錯誤的替死鬼！」

雖然昨（2）日國防部發佈新聞稿，嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣招募作法，但張誠點出問題根源不在基層，而是國防部不肯認錯的心態，「新任國防部長上任了，卻依舊不敢對總統坦承募兵制是錯的！反過來把募兵績效下放每個單位，迫使基層承擔招募壓力，才會出現脫序狀況。」

「軍人招募是要找有勇氣的人！」張誠說，如果今天從軍廣告是美食、好康、漂亮女軍官，根本招募不到好的軍人；像第二次世界大戰著名的徵兵廣告，山姆大叔要大家加入美國陸軍，標題寫著：「我要你加入美國陸軍」（I Want You for U.S. Army），代表從軍是為了要成為勇者，「有了勇氣，才能進一步訓練出使命感、責任感等，才會有戰力。」

最後，張誠更希望國防部長嚴德發要拿出勇氣，跟總統說實話，不要為了求官，變成一個沒有勇氣說實話的軍人。

(中時電子報)