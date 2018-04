募兵花招百出 民國黨張誠：國防部別把基層當政策錯誤的替死鬼

2018年04月03日 10:56 中時電子報 張怡文

國軍總動員拼募兵,招募方式花樣百出:嘟嘴短裙美人牌、客制化牛排餐點、游擊式賣場擺攤等,引起社會熱議。民國黨軍事國防顧問、前雄三飛彈總工程師張誠批,國防部不敢面對「兵源短缺」的現實、不敢說真話,卻還反過來把招募責任壓到每一個基層單位,逼迫現役軍人走上街頭,「簡直把基層當成政策錯誤的替死鬼!」

雖然昨(2)日國防部發佈新聞稿,嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣招募作法,但張誠點出問題根源不在基層,而是國防部不肯認錯的心態,「新任國防部長上任了,卻依舊不敢對總統坦承募兵制是錯的!反過來把募兵績效下放每個單位,迫使基層承擔招募壓力,才會出現脫序狀況。」

「軍人招募是要找有勇氣的人!」張誠說,如果今天從軍廣告是美食、好康、漂亮女軍官,根本招募不到好的軍人;像第二次世界大戰著名的徵兵廣告,山姆大叔要大家加入美國陸軍,標題寫著:「我要你加入美國陸軍」(I Want You for U.S. Army),代表從軍是為了要成為勇者,「有了勇氣,才能進一步訓練出使命感、責任感等,才會有戰力。」

最後,張誠更希望國防部長嚴德發要拿出勇氣,跟總統說實話,不要為了求官,變成一個沒有勇氣說實話的軍人。

(中時電子報)