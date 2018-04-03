孫安佐事件》搜出槍彈「掃射校園」放話變成真？ 檢察官：未必

賓州上達比警方周一宣布，孫安佐的確擁有一把手槍和逾1600發子彈。(圖片取出賓州上達比警方)

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中時電子報
劉峻谷、
今日孫安佐案情卻翻轉，警方證實孫安佐的確擁有一把自組手槍和逾1600發子彈。(圖/達志影像)

孫安佐案最新進展，美國賓州警方公布在寄宿家庭找到一把手槍和1600發子彈，物證不利孫安佐。有國際豐富辦案經驗的資深檢察官表示，槍彈的出現，讓孫的揚言掃射校園言論，朝具體化發展，但這是言論自由的範圍，或真是恐攻前的準備階段，還需要更多證據才能認定。

這位資深檢察官長期參與國際司法事務，熟悉美國刑事司法制度。他表示，美國許多州可以合法購買槍彈，光有槍彈不能遽以認定有罪，還要看是否有具體行動。

他舉例，台灣之前在修改刑法第100條內亂外患罪，就區分言論自由和實際實施的範圍，光是揚言、提倡什麼，不足以構成犯罪。例如，有人說：「如果政府不如何如何，就占領總統府。」但未行動，光是這樣難以定罪。

他認為，從孫安佐被警方搜一把手槍和1600發彈，整個情勢變得對孫安佐更為不利。因為槍彈的出現讓孫安佐揚言「掃射校園」的虛的言論，出現可能實施的具體步驟。

資深檢察官指出，國家和國情不同，在台灣有槍彈觸犯槍砲刀械彈藥管制條例，但在美國只要槍彈是合法取得並不犯法。他強調，孫安佐是否構成刑事罪，還要衡量他是否有實施擊的計劃，槍彈數量是否超過防衛所需，槍彈是否有殺傷力等。

(中時電子報)

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