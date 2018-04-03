六合彩組頭被判無罪定讞 總長提非常上訴

2018年04月03日 11:07 中時 林偉信

台中陳、洪姓男子遭檢方指控在3年前利用中華電信的HIBOX服務經營六合彩賭博，但法院認定檢方查扣的HIBOX未合法取得不得作為證據判決無罪定讞，由於判決對未來檢警辦案造成重大衝擊，檢察總長提非常上訴，最高法院決定開庭審理釐清這項法律爭議。

由於賭博罪等輕罪不合乎向法院聲請通信監察的刑度要求，實務上檢方都以「調取票」向電信業者調取例如已讀取的電子郵件、LINE、傳真資料及內容，如果法院都認定沒有證據力，將嚴重影響檢警日後偵查作為，檢察總長因此希望最高法院作成統一解釋。

檢方起訴指出，陳、洪在2015年8月經營六合彩簽賭，供賭客下注賭博，檢方查出他們不是利用固定處所接收賭客下單的傳真，而是改利用HIBOX以電子郵件信箱接受傳真，因無法聲請通信監察書，於是改聲請「調取票」向中華電信調閱賭客簽賭資料及內容。

彰化地檢署以向中華電信調取資料佐證，將陳、洪以賭博罪起訴，但彰化地院認為，這些資料是檢方違反通保法調取的資料不得作證據，再加上陳、洪否認犯行，也沒其他證據證明犯罪，將2人判決，檢提上訴，遭台中高分院駁回、無罪定讞。

檢察總長提非常上訴後，最高法院認為本案有重大法律爭議，包括通保法規範的內容是過去已結束或現在、未來發生的通訊?已讀取的電子郵件、LINE內容是否應以法院核發的監察書調取，或是由檢方搜索扣押，向電信公司令其提出或交付?

最高法院審判長花滿堂、受命法官林恆吉等5名法官認為本案爭點涉及檢警日後偵查作為，通保法與刑事訴訟的界線，具有法律原則重要性，訂於4月30日下午邀請黃朝義、李榮耕、王士帆教授當鑑定人，公開審理本件非常上訴案。

(中時)