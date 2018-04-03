阿扁豬隊友 監委陳師孟猛踩司法紅線

2018年04月03日 11:06 中時電子報 張達智

愛戴豬圖樣領帶的新科監察委員陳師孟，就任前就宣示要替前總統陳水扁「申冤」，日前祕密發函要求台北地院提供扁遭判有罪的開庭錄音、錄影資料及法官評議簿，但陳水扁仍有二次金改等5大案因病停審中，尚未定讞，依法評議簿不得公開，陳師孟此舉有監察凌駕司法之嫌，也引發法界大反彈。

陳師孟不僅揚言他要專打「辦綠不辦藍」的法官及檢察官，更在立法院審查會時提到，就他看來，前總統陳水扁應該是「沒有貪汙」，等於認定扁案就是「司法迫害」，這些言論，令人側目。

陳師孟強烈意識型態，讓同為綠營的葉耀鵬、姚嘉文也看不下去，提醒他「替扁說話應適可而止」，但陳師孟沒打算做任何修正。據《鏡週刊》報導，陳師孟日前祕密發函給法院等單位，向台北地院調閱扁案第一次開庭至一審宣判無期徒刑期間的所有開庭錄音、錄影檔，以及承審庭長蔡守訓、法官吳定亞及受命法官徐千惠等相關承審法官判處陳水扁有罪的評議簿，以調查扁案法官在審判過程中，有無偏頗失當。

知情人士指出，扁案仍有二次金改等5大案尚未定讞，根據《法院組織法》規定「裁判之評議，於裁判確定前均不公開」，且《憲法》第80條也規定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，加上在五權分立的憲政原則下，為避免監察權侵害司法權，除非是法官嚴重違法失職，否則監察院不應對尚未判決確定的司法案件進行調查，以免產生政治干預審判的疑慮。陳師孟針對扁案法官的調查動作，已有違法及違憲之虞。

不僅法界反彈，藍營人士看不下去，就連民進黨創黨元老葉耀鵬都直言陳師孟「只會鬧笑話」。

蔡英文上任後力推司法改革，但陳師孟卻背道而馳，年底大選，陳恐不僅是阿扁的「豬隊友」，更是綠營「豬隊友」。

(中時電子報)