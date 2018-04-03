批中國報復扭曲全球市場 白宮揚言將反擊

中國國家主席習近平月前在北京接待訪美的美國總統川普。(圖/美聯社)

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中時電子報

中美貿易戰飄出濃濃煙硝味。中國在2日正式對美國128項進口商品加徵關稅，以報復美國先前先前公布將向中國鋼、鋁課稅。白宮對此狠批中國此舉是扭曲全球市場，不應該針對依規矩行事的美國貨加稅，並表示川普將會對中國做出反擊。

中國政府2日宣布，對價值30億美元的128種來自美國的進口商品，包括豬肉和鋼管等，加徵最高達25%的關稅，以回應川普對價值500億美元的中國鋼鐵和鋁徵收關稅，意在向川普政府施壓，迫使美國放棄繼續這場貿易戰。

白宮副發言人沃爾特斯（Lindsay Walters）也在昨天對此發表聲明稱：「中國政府的補貼及持續產能過剩，是鋼鐵危機的根源。中國不應以公平貿易的美國出口為目標，而是應該要停止損害美國國家安全和扭曲全球市場的不公平貿易行為」。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）也表示，川普只想確定美國沒有吃虧，沒有被任何人佔便宜，總統將會對此作出反擊以扭轉形勢，並向中方爭取好的貿易協議。

美國近來除了對中國和其他國家的鋼鐵和鋁徵收額外關稅之外，川普還威脅要對其他價值600億美元的中國製造產品徵收保護性關稅。

中國商務部表示，「希望美國儘快撤銷違反世貿組織規則的措施」，並指出中美作為世界上兩個最大的經濟體，合作是唯一正確的選擇。雙方應通過對話協商以解決問題。

(中時電子報)

文章來源：White House criticizes China for trade practices, tariff increases

文章來源：US blasts 'unfair' Chinese tariffs on 128 products

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