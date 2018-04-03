國民黨公告嘉義縣長初選登記 吳育仁：需再評估

2018年04月03日 11:29 中時 呂妍庭

前立委吳育仁今在臉書PO文，指因照顧女兒辛苦，要不要參與黨內登記，他還要再思考。（呂妍庭翻攝）

中國國民黨嘉義黨部今3日正式對外公告嘉義縣長提名初選辦法，將在9日、10日兩天受理領表登記，日前曾表態願意一戰的前立委吳育仁指他當初表態願意接受徵召，是在沒人要選的前提下，雖他有強烈參選意願，因女兒剛出生等家庭因素，近日他會走訪基層，多聽取各界意見再做決定。

國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧今上午將公告書張貼在黨部大門口，指全縣18鄉鎮市黨部也會同步張貼，宣告國民黨黨內初選作業起跑，2018年選舉黨務系統全面啟動作戰，王啟澧指出，有意願參選的同志，需遵守黨內初選的遊戲規則進行登記，如有2人以上登記，就辦初選，過程一定公平公開公正。

王啟澧說，基層黨員也很希望國民黨的縣長候選人能盡快確定，才能整合泛藍力量，改變嘉義縣民進黨17年來長期執政蹣頇無能，至於日前已表態的吳育仁，也會派員通知他。

不過早在縣黨部張貼公告前，吳育仁一早就在臉書PO文，指縣黨部今公告縣長提名登記，顯示對國民黨對這次縣長選舉的慎重傳承與勝選期待，吳育仁受訪時指出，最後到底有沒有人要登記，還要再觀察，而他會不會去領表登記？這幾天會聽取各方意見再決定。

吳育仁也重申，嘉義縣民不應容忍姑息的是，民進黨執政近18年，家庭經濟所得全省最低，人口外移最嚴重，新派系黑金復辟起死回生，因此，2018嘉義縣長選舉，國民黨絕不能缺席，且一定要喚起民眾贏得選戰，重振嘉義榮耀。

(中時)