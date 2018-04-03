親子共讀要講很多故事？ 資深家長：寶寶愛聽同個故事

2018年04月03日 11:52 中時 倪浩倫

親子共讀，家長要買很多書、念很多故事？家有2名寶寶的吳姓夫妻，今分享經驗表示，很多人會有上述的觀念，但他們諮詢專家後得知，小朋友其實最愛聽「重複的同個故事」；衛福部國健署則指，家長多和寶寶共讀，能增進大腦發育，語言、認知、學習等能力，都會比同年齡孩童來的好。

國健署今舉辦「親子共讀」推廣記者會，資料指出，美國在1989年起，就開始推動親子共讀，由兒科醫師、兒科教育專家等專家來鼓勵家長念故事給孩子聽，美國兒科醫學會更於2014年，將「主動建議家長儘早唸故事書給寶寶聽」，納入兒童醫療照護政策，台灣兒科醫學會也公開聲明，認為共讀有助於刺激寶寶的腦部發育。

國健署長王英偉說，研究顯示，孩童在4歲以前，若都有家長陪讀，未來無論是認知、語言、理解力、甚至是學習等能力，都會比同年齡孩童來的好，主因是透過語言、圖像，能有效刺激大腦發育。

國健署婦幼健康組組長陳妙心說，面對親子共讀，不會硬性要求家長，「每周要幾天、每次要幾分鐘」，只要選一個舒服的地點，輕鬆的選本適合幼童的書或繪本，就算每次只有5分鐘，也能達到很好的效果。

陳妙心補充，有些看似語言、發展遲緩的幼童，其實可能是因生長在隔代教養的家庭，導致在上小學前，都沒有接受到相關的刺激，「而非真的遲緩」；親子共讀的另一好處，就是讓幼童提早接觸到語言和圖像等刺激，若是真的「天生遲緩」，照顧者也能在共讀時提早發現，提早接受治療。

然而，有些家長會認為，親子共讀就是要買很多的書、念很多的故事，有人甚至因此產生壓力；家有2名寶寶的吳姓夫妻，今出席活動時分享，他們一開始也有類似觀念，但在諮詢專家後得知，小朋友其實最愛重複聽同一個故事，「一直講不同的故事，反而讓他們覺得枯燥」；吳太太說，從吳小妹會坐開始，夫妻幾乎每天都會共讀，而即使是同一個故事，也會用不同的表達方式，像她習慣加入誇張的音調，總逗得吳小妹呵呵笑，先生則是加入互動、問答來激發想像力，吳小妹今年僅2歲半，不僅語言、認知能力相當好，更會拿著書，「陪」弟弟念書，充分展現親子共讀的成果。

(中時)