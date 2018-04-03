拒絕用肺發電 國民黨團提反空汙公投

2018年04月03日 12:49 中時 鄭舲 、 陳信翰

國民黨團總召林德福（右起）、南投縣長林明溱、立委盧秀燕、張麗善、王惠美3日，前往中選會遞交，約2萬5千份「反空汙公投」第一階段連署書，呼籲蔡政府正視空汙改善的問題。中選會則由綜合規劃處處長莊國祥（右3）代表接收。（陳信翰攝）

空汙問題日益嚴重，國民黨立法院黨團今天舉行記者會指出，執政黨因為錯誤、躁進的能源政策，讓台灣面臨缺電風險，空氣汙染也越來越嚴重。黨團今提出2萬5千份「反空汙公投」連署書，送交中選會審查，要求政府逐年降低火力發電廠發電量，拒絕再用肺發電。

國民黨團總召林德福表示，蔡政府提不出有效的能源政策，還興建深澳火力發電廠，各地「火力全開」，已經嚴重影響人民健康，因此黨團發動公投，希望透過直接民權，讓蔡政府正視空汙問題。參選台中市長的立委盧秀燕則強調，公投反映中部人心聲，希望中選會審查小組不要刁難，讓公投提案得以進入第二階段連署。

與會的南投縣長林明溱說，南投縣過去空氣品質一流，現在因為台中火力發電廠影響，南投天空都烏黑一片，且中部地區民眾得到肺癌、肺腺癌比例一直增加，蔡政府根本是「殺人不見血」，讓中彰投地區民眾慢性自殺。林明溱說，蔡政府說不會缺電、不漲電價，都說話不算話，希望政府提出適當能源政策解決電的問題，不要一直燃煤，傷害人民健康。

(中時)