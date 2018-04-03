宜蘭縣政府推「連假零作業」政策 陳金德當宣導影片男主角

2018年04月03日 14:40 中時 胡健森

陳金德為了推動縣府「連假零作業」兒童教育政策，入鏡當起男主角，展現與孩童互動的親和力。（胡健森翻攝）

宜蘭代理縣長陳金德3日在縣務會議中宣布宜蘭縣政府將推動「連假零作業」，希望能還給孩子們快樂的童年及學習環境，陳金德還為此入鏡當起了男主角，特別拍攝一部與孩子互動的溫馨宣導短片，短片同步放在他個人的粉絲網頁、國道客運以及宜蘭縣政府教育資訊網等網路平台上，而這個首創之舉，也讓人不禁與他可能參選年底宜蘭縣長選舉再度產生聯想。

陳金德在兒童節前一天的縣務會議上宣布『宜蘭囝仔‧「善」發魅力』宜蘭縣107年兒童節政策，陳金德說，宜蘭縣政府今年要給全縣兒童兩個兒童節禮物，第一個是將兒童節前1天的上課日訂為「好話日」，呼籲老師及家長，對兒童的教育應該以好話來循循善誘，千萬不要打罵。

第2個兒童禮物就是「兒童節連續假期零作業」，畢竟連續假日是難得的假期，大人們應該讓兒童自己去規劃，不管是安排外出旅遊、閱讀孩子有興趣的書籍都可以，老師們應盡量避免出傳統的家庭作業。

陳金德說，兒童是未來的主人翁，小時候教育不僅影響未來的一生，也會影響社會、國家，縣府應該與兒童站在同樣的思維角度，去思考兒童節應該送出什麼樣的禮物，「連假零作業」是針對今年的兒童節連續假期，未來的連續假期是否也適用，將由各校自行判斷，縣府也會再做討論及考量；至於擔任「男主角」拍攝宣導短片，則是教育處的建議，自己只是「配合演出」。

宜蘭縣政府教育處長陳正華進一步表示，教育處所要推動的「連假零作業」政策，教育處已經在上個星期發公文到縣內各國小，希望能秉持「善言善語、善用時間、樂善好學」的精神，請縣內各國小的老師們對於3天以上的連假就不要出家庭作業給孩子，改以鼓勵安排一場親子輕旅行等方式來取代傳統的紙本作業。

(中時)