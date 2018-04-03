高鐵探索館春季鐵道講座 4／21登場

2018年04月03日 11:58 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）將於4月21日至5月26日舉辦「台灣高鐵探索館春季鐵道講座」，時間為每週六下午2時至4時30分，邀請鄭銘彰、黃錫鴻、黃柏文等知名鐵道專家及老師，分享台灣鐵路與陸地運輸歷史、國內外高速鐵路知識、鐵道旅行與攝影、鐵道車輛知識入門等，即日開放報名。

高鐵表示，「台灣高鐵探索館春季鐵道講座」在桃園「台灣高鐵探索館」視聽室舉行，共舉辦6場，每場限額70人，即日起開放網路報名，額滿為止，報名對象為國中（含）以上青年學生，以及對鐵道文化、運輸史及鐵道旅遊、鐵道車輛技術等有興趣的各界人士。

「台灣高鐵探索館春季鐵道講座」主題緊扣台灣高鐵的4T精神：專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）及永續關懷（Touch），首場以「深耕在地-台灣縱貫鐵路110年」為題，回顧台灣西部縱貫鐵路110年前通車的發展歷史。

第二場介紹「深耕在地-台灣鐵道車窗之旅」，分享台灣美麗的鐵道旅行與攝影景點，以及「搭雙鐵・遊集集」、「浪漫台三線」等高鐵假期旅遊資訊；第三場由蘇昭旭主講「永續關懷-世界鐵道旅行大探索」，帶領聽眾一探迷人多變的鐵路車窗風景。

第四場「專業運輸-台灣火車與技術型式探索」，介紹各種動力的火車型式。第五場「創新科技-各國高鐵大探索」，細數世界各國高鐵發展概況。

第六場由探索館館長吳易翰的「專業運輸-台灣三次空間革命初探」壓軸，與聽眾共同研究台灣三次運輸與空間革命，並展望未來的發展契機。此外，參加有獎徵答還可獲得精美高鐵小禮。

「台灣高鐵探索館」位於高鐵桃園運務大樓，是全國首創也是唯一高速鐵路主題博物館。館內展出許多珍貴的高鐵文物，並分為台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、體驗700T模擬駕駛艙、一日生活圈、高鐵文史庫房等精彩主題。參觀採預約制，5人以上（含）即可成團，並提供免費導覽服務。

(工商)