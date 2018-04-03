初選最後衝刺!周錫瑋到永和市場掃街拜票

2018年04月03日 12:05 中時 葉書宏

新北市長參選人周錫瑋的妻子林珊珊則到住家附近的埔墘市場拜票。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人周錫瑋的妻子林珊珊則到住家附近的埔墘市場拜票。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人周錫瑋的妻子林珊珊則到住家附近的埔墘市場拜票。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人周錫瑋上午前往永和區溪洲力行市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人周錫瑋上午前往永和區溪洲力行市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長黨內初選民調今（3日）起至5日止連續3天，參選人周錫瑋把握最後衝刺，上午前往永和區溪洲力行市場掃街拜票。周錫瑋表示，1個月前民調已經逐漸爬升，有一些民調已經贏過侯友宜，有些民調在誤差範圍內，非常有信心這幾天好好衝刺。

周錫瑋表示，其實民調1個月前自己的民調已經逐漸爬升，歷經政見發表會、電視辯論後，民眾開始對他的能力及政見有信心，這是勝過侯的地方；侯應該主動說明輸了是否會脫黨參選，自己從頭到尾、始終如一不會脫黨參選。

周錫瑋表示，這幾天加緊催票，每一次選舉最後關頭就是努力催票，這幾天行程比較多，希望多一些曝光機會。

關於新北市黨部主委李乾龍陪同侯友宜出現在同一個場合，周錫瑋表示，李從頭到尾都有一些偏袒，這不是很好，因為民眾的心聲是希望選賢與能，同時民眾不要接班人，給某些人已經有8年機會，不想被動的安居樂業，而是要繁榮進步。

周錫瑋表示，在很多場合，講話、帶人都要幫對方來著想，造勢的行為是可以的，但是實際上還是要民眾真正認同，前幾天參加新北市議長蔣根煌活動，蔣明白表態要支持，很多活動邀請他出席都是對方用心相交，對於他過去的努力、肯定，這些都是他有信心打敗侯的方式。

(中時)