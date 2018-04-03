《全台最速報》基隆軍港遷移今動工 蔡英文親臨主持

基隆軍港遷移今動工 蔡英文親臨主持

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中時電子報
綜合報導

◎基隆軍港遷移今動工 蔡英文親臨主持

基隆軍港遷移計畫終於正式啟動，總統蔡英文於今（3）日上午9時30分抵達基隆港西11碼頭，參加「基隆港軍用碼頭及威海營區遷移工程動土典禮」，並由基隆市長林右昌與立委蔡適應等人迎接陪同，軍港西遷預計4年後完工，屆時港區將呈現嶄新面貌。

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花蓮縣鳳林警分局6名員警今早北上花蓮市牽新車，近9時行經台11丙4K處，南下小客車不明原因衝過安全島，迎面撞上北上的警車，警車因閃避不及撞上後，整台車輛四輪朝上翻覆，小客車則撞上分隔島車頭幾乎全毀，撞擊力道大，造成2人重傷，5人輕傷，分別送往花蓮慈濟醫院及門諾醫院。

(中時電子報)

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