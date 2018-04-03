《全台最速報》基隆軍港遷移今動工 蔡英文親臨主持

2018年04月03日 11:49 中時電子報 綜合報導

◎基隆軍港遷移今動工 蔡英文親臨主持

基隆軍港遷移計畫終於正式啟動，總統蔡英文於今（3）日上午9時30分抵達基隆港西11碼頭，參加「基隆港軍用碼頭及威海營區遷移工程動土典禮」，並由基隆市長林右昌與立委蔡適應等人迎接陪同，軍港西遷預計4年後完工，屆時港區將呈現嶄新面貌。

◎故總統蔣中正逝世43周年 吳敦義慈湖謁靈

紀念故總統蔣中正逝世43周年，中國國民黨主席吳敦義3日上午9時10分，率副主席曾永權、郝龍斌及黨務主管、桃園市長參選人立委陳學聖，還有黃復興黨部、桃園市黨部、黃國園黨部、黨員百餘人，到大溪慈湖陵寢謁陵，過程莊嚴肅穆。

◎義民文化祭 創意彩繪神豬賽開鑼

賽神豬為義民祭典重要民俗活動，為擴大民眾參與義民祭活動，新竹縣政府辦理創意彩繪神豬作品徵選活動，作品徵選自4月3日起開跑，5月31日截止。 歷年比賽獲得各方熱烈迴響，去年參與民眾來自13縣市近800件作品參賽，今年期待再創新紀錄。

◎花蓮6警牽新車遇車禍 四輪朝上7人輕重傷

花蓮縣鳳林警分局6名員警今早北上花蓮市牽新車，近9時行經台11丙4K處，南下小客車不明原因衝過安全島，迎面撞上北上的警車，警車因閃避不及撞上後，整台車輛四輪朝上翻覆，小客車則撞上分隔島車頭幾乎全毀，撞擊力道大，造成2人重傷，5人輕傷，分別送往花蓮慈濟醫院及門諾醫院。

(中時電子報)