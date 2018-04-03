逆子殺父 慈母溺愛害兒終身監禁

2018年04月03日 12:03 中時 李文正

去年3月初，孫姓男子在新北市汐止區開著賓士車，從後方將父親撞死，檢察官依殺害直系血親尊親屬罪起訴，士林地院審結，判決無期徒刑，褫奪公權終生。孫到庭聆判後，當庭詢問審判長，什麼是褫奪公權，無期徒刑多久可以保釋？是不是可以判15到20年？法官回答可以詢問律師，並諭知還押看守所。

孫姓台商長期在大陸經商，去年3月19日開車賓士車與25歲的兒子發生口角，兩人為了服裝，遭到孫父怒斥，父親下車步行，兒子卻將轎車迴轉從後撞擊，導致孫父彈起掉落車頭引擎蓋，送醫仍宣告不治。

孫開庭時辯稱，從小就懷疑父親不是親生，甚至覺得長相相同，但身體裡面裝的不是父親，還要求鑑定DNA，確認親子關係，經醫師精神鑑定，認為他患有思覺失調症，但行為時仍具有責任能力，並非喪失意識。

判決指出，孫因口角爭執，觸發自幼對於父親管教不滿，觸發被害妄想的病症，，難以控制內心憤恨和情緒，以致於辨識行為違法的能力降低，經依法與減輕其刑，可處15到20年有期徒刑或無期徒刑。

但合議庭考量，孫犯後態度不佳，一直說自己不小心，辯稱煞車有問題，竟然還說死者不是親生父親，雖然在看守所內多次口頭表示歉意，悔意均「流於形式」，而且媽媽對小特別溺愛，如果處以15到20年，仍不足以矯正其惡行，更無法透過矯正系統，協助改善狀況，因而宣告無期徒刑。

(中時)