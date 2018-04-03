午覺遭淫男伸狼爪 睡美人使出「捏蛋」必殺絕招脫身

2018年04月03日 11:58 中時電子報 張國欽

宜蘭1名女子前年某日服用安眠藥後睡在沙發上，竟遭住在同層的一名前科累累慣犯賴姓男子，趁機強逼口交，嘴裡還被塞進1支手機阻止呼救，所幸後來用力擰住賴男的「蛋蛋」，才讓對方痛的鬆手，並不惜赤裸下半身衝出門求救。賴男1審被判刑2年，上訴後，高院維持1審判決。

賴男事發當日偷偷脫光女子下半身亂摸，女子半夢半醒間覺有異，張開眼赫見賴男雙腳橫跨沙發兩側，且沒穿褲子，還說著「幫我生小孩」…等語。女子因雙肩被賴男雙手壓制，情急下就用力捏住對方「蛋蛋（即睪丸）」，並對正在1樓與朋友喝酒的房東，放聲呼救。

但房東等5人已喝茫，未出手相救，隨後賴男再拿1支智慧型手機，塞進女方嘴裡，欲阻止女子呼救，但女子捏賴男的「蛋蛋」的手更加用力，賴男最後痛得鬆手跳開，不過仍躺在沙發上拉住女子，強逼女子為他口交。

女方趁隙衝下樓大哭求救，房東等人大吃一驚，連忙拿衣物給女方遮掩私處後鳥獸散。賴男事後到案先辯宣稱與房東等人喝醉，沒有性侵女方，之後改稱事發當天都沒遇到女方。

法官依房東等人證述，確認女方下半身赤裸跑下樓，用台語哭訴遭賴男「強姦」，女方出庭時餘悸猶存表示，那時看到賴男沒穿褲子露出下體，但事後改稱沒，有捏著賴男的「蛋蛋」逼對方鬆手，但不影響她指控賴男性侵的內容，因而維持一審判決，依強制性交未遂罪判刑2年。

(中時電子報)