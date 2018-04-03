農委會修法　2020年禁止象牙買賣

2018年04月03日 12:01 中時 楊騰凱

農委會今預告修正《野生動物保育法施行細則》，規定2020年元月起，正式終結現行的「庫存象牙或象牙加工品」買賣許可，全面禁止象牙相關製品買賣，與國際大象保育工作接軌，到時違規販售象牙者，最高可處5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。

聯合國國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature；IUCN）在2016年的「大象現況評估報告」(African Elephant Status Report 2016)中指出，野生非洲大象族群自2006年調查結果尚存50.8萬頭，至2015年僅剩41.5萬頭，族群數量大幅減損了約20％，以此族群下降趨勢，非洲象可能在2035年滅絕。

由於報告中也指出，象牙的利用與盜獵，是大象野生族群生存的最大威脅。因此， 2016年10月在南非舉行的第17屆瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約締約國會議（CITES CoP17）也做出決議，呼籲各國關閉國內的合法象牙買賣市場，至於國際間的象牙貿易，也早依《華盛頓公約》禁止多年。

林務局表示，《野生動物保育法》在1994年全文修正時，即原則禁止象牙製品買賣，以及在公共場所陳列、展示，但法規修正之初，相關藝品、刻印業等，仍以象牙製品為生計，並留有大量庫存，因此，1995年又訂定《庫存象牙產製品管理補充說明》，規定業者可在當年申報庫存的象牙產製品，取得核准後就可以買賣，作為緩衝措施。

林務局指出，考量目前國內的保育觀念已大幅提升，象牙製品需求也大量減少，合法象牙製品的交易件數，平均一年僅100件出頭，所以對《野生動物保育法施行細則》提出修正，明定自2020年1月1日起，正式終結國內象牙商業交易，所有象牙製品不得再買賣，善盡台灣在全球生物多樣性保育的責任。

農委會林務局保育組長夏榮生表示，2020年起禁止販售象牙及象牙製品，到時違者依法可處6月以上5年以下的有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下的罰金，到時民眾若持有象牙及象牙製品，只要不做買賣，就屬於個人財產，不會受影響。

(中時)