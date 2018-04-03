躁鬱症員工疑壓力大揮棍嘶吼 業者報警助送醫

患有躁鬱症男子在工廠持棍咆哮，經警力勸才平息送醫。（陳淑芬翻攝）

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患有躁鬱症男子在工廠持棍咆哮，警方獲報到場安撫送醫。（陳淑芬翻攝）

中市南區1家工廠日前有名患有躁鬱症許姓男員工，疑因工廠訂單壓力大，又未按時服用藥物，導致精神出現異常，一時情緒失控大聲嘶吼，持棍對空揮舞，第三分局勤工派出所獲報趕赴現場，許男仍胡言亂語，員警安撫誘導服藥後，送往醫院身心科就診，結束鬧劇。

警方表示，13日中午巡邏接獲通報，復興北路某家工廠內有員工，需請警方協助強制就醫。警方到場發現28歲許姓男員工手拿木棍大聲嘶吼，警方詢問：「幹嘛拿木棍」，男子自稱要保護自己，員警安撫並沒有人想傷害他，許男情緒失控指著到場家人大聲吼叫：「只些都要傷害我，騙他上救護車，叫我去看頭殼」。

許男持木棍對空揮舞，歇斯底里地咆哮，要求眾人不要打擾他，員警指稱已是午休時間，可以休息，但許男不聽勸告，還是自顧著操作機器。

許男胞弟指出，哥哥患有躁鬱症，可能因近日工廠訂單壓力大，又未按時服用藥物，導致精神出現異常，還常自稱看到已往生的父親，雖已請民俗師父處理過，但未見效。

許男持續喊叫要去工作，所幸，經員警耐心安撫，情緒才漸緩和，終於願意放下了木棍並服用藥物，經警消合力將許男送上救護車，前往醫院身心科接受診療。

(中時)

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