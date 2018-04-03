回應美301調查 陸駐美大使：堅決予以回擊

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旺報

中國駐美大使崔天凱當地時間2日接受中國國際電視台採訪時表示，中國決定對部分自美進口產品加徵關稅，是對美國232調查的回應。目前，美方還未公佈301調查對華加徵關稅產品的清單；一旦公佈，中方將堅決予以回擊。

崔天凱表示，中方的表態是對美國232調查的回應，不是對美方301調查的回應。美方的301調查還沒有公佈對華加徵關稅產品清單，如果美方最終宣佈，中方將堅決予以回擊，以同樣的規模、同樣的金額和同樣的強度。

針對美方指控中方竊取知識產權、強制技術轉讓，崔天凱表示，美方指控沒有依據。商業交易都是你情我願，中國法律保護知識產權，沒有任何法律法規強制外國企業轉讓技術。如果有企業認為自身知識產權受到侵犯，應該向中方提供切實證據，訴諸中國法律解決，中方願意提供幫助。在沒有證據的情況下，劈頭蓋臉加以指責的做法是行不通的。

崔天凱說，當今全球的科技發展迅速，全世界所有國家政府都有責任，確保自己的人民能夠受益於科技進步，應當共同應對這一過程中帶來的負面效應，這是全世界所有政府的共同責任。在這個過程中，不是一個國家一定要取得科技霸權，而是我們應當如何讓更多的人受益於科技進步帶來的好處，以使所有的經濟體和所有人都能受益，讓所有人都過上更好的生活。

崔天凱強調，中國一直加強知識產權保護和強化法律體系，正在取得很大進步。如果有任何知識產權侵權的情況，中方願意對具體的案例進行探討，不論是跟哪個國家，中方都願意依法進行處理，也希望在此方面加強國際合作。

(旺報)

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