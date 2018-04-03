蔣公逝世43周年前夕 10潑漆獨派青年遭起訴

2018年04月03日 12:54 中時 蔡依珍

10位獨派青年228紀念日朝蔣中正大溪慈湖陵寢潑紅漆，桃檢認為一行人以潑漆方式表達政治理念，已逾越法律界限，違反現行法律秩序，在蔣公逝世43周年前夕，將10人依公然侮辱墳墓和公眾紀念處所、毀損罪嫌起訴，負責拍攝的楊侒橙另再吃一條妨害公務官司。

公投護臺灣聯盟執行長32歲李嘉宇和輔大學生會學權部長21歲羅宜2月20、21日，共同商議前往慈湖陵寢潑漆，27日晚間一行10人在自由台灣黨部商討潑漆事宜，由李負責拿取3罐紅色油漆，大家一起分裝到10瓶塑膠空瓶，由羅製作布條、22歲張閔喬撰寫行動聲明稿，相約28日早上10點前在慈湖陵寢停車場集合。

一行10人28日10點步行至陵寢正廳，不顧靈柩以紅絨繩為界，強行進入潑灑紅漆，導致靈柩、遺像、相框、蠟燭、十字花架、花瓶、花盆、國旗、黨旗、窗簾、地毯、天花板、水晶吊燈等物受損，外觀功能喪失而不堪使用，羅宜、30歲王騰葦、23歲郭潤庭高舉「去除支那威權、創建台灣共和」白布條，李嘉宇、37歲陳俞璋、21歲莊承澔、22歲張閔喬、27歲楊侒橙高呼口號，全程拍攝放上網。

直到國防部後備指揮部桃園管理組陵蔣姓寢官發現阻止，楊侒橙一度以身體推擠及徒手拉扯蔣，一行人件目的達成離去，下午3點在24歲周維理以台大學生身分承租台大校友會館，即召開記者會。

桃檢指出，任何政治史觀或理念的闡述、表現，都屬言論自由範疇，國家當給予最大限度保障，但表達方式仍須遵守法律界限，雖然促進轉型正義條例去年12月29日施行，明文規定「清除威權象徵、保存不義遺址」、「為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之」，但檢方認為，原則性及政策性規定，應透過正當法律程序實踐。

桃檢指出，10人是自由臺灣黨、蠻番島嶼社成員或各大學在校學生，以潑漆方式表達政治理念，已逾越法律界限，違反現行法律秩序，依刑法公然侮辱墳墓公眾紀念處所、毀損罪嫌起訴，並建請法院量處適當之刑。另10人違反文化資產保存法毀損歷史建築部分，涉及行政裁罰，將另行函知桃園市政府依法處理。

(中時)