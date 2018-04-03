原能會：台電需釐清原因並改善 才會同意核二2號機再轉

核二廠2號機併聯1天就跳機，原能會強調台電必須增加反應爐暫態模擬分析，釐清原因並完成改善，才會同意核二2號機再轉。（資料照／台電提供）

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中時

核二廠2號機3月28日於升載過程中，因中子偵測系統發出訊號，引動安全保護系統使機組急停，併聯發電1天就跳機。原能會表示，3月31日已要求台電增加反應爐暫態模擬分析，原能會也將與會外專家學者共組專案審查小組，嚴審最後的綜合檢討報告；必須確認台電已釐清原因並完成改善，才會同意核二2號機再轉。

原能會說，核電廠安全保護系統在各功率階段均會全程監控機組狀況，當偵測到相關數據偏離正常運作範圍或有其他突發狀況時，保護系統即送出信號，讓控制棒快速停止爐心中的核分裂反應，確保機組安全停機（急停）。

3月28日核二2號機在機組功率尚未滿載穩定運轉前的升載階段，因中子偵測系統偵測到部分參數偏離設定值，保護系統依安全設計直接自動停止反應爐運作，等待管制人員查核異常的原因。原能會除了持續追查事件前後的相關數據及機組反應現象，並於3月31日要求台電，應將當時的反應爐暫態模擬分析納入綜合檢討報告。

台電目前仍在釐清事件原因，初步研判可能是蒸汽旁路與壓力調整（SB&PR）系統測試調整所引起。台電公司仍須依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》第18條規定提出綜合檢討報告，內容應包括:事件過程中機組系統設備動作序列正確性評估、發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估，以及原能會指定的反應爐暫態模擬分析等。

原能會強調，將嚴格審查綜合檢討報告，只有在確認台電已確實釐清事件原因，並完成必要的改善措施後，才會同意核二2號機再啟動運轉。

(中時)

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