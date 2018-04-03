美軍羅斯福號航母進入南海 陸媒：針對大陸南海大演習

2018年04月03日 13:36 中時 楊家鑫

此前外媒披露大陸遼寧號航母率領數十艘軍艦在南海演訓的衛星照片，引起輿論關注。大陸觀察者網3日以「美軍羅斯福號航母進入南海，針對中國南海大演習」為題報導稱，以「羅斯福」號航母為旗艦的美軍第九航母打擊大隊目前已離開新加坡，並於3日進入南海海域。而此前消息稱，中國大陸海軍在南海舉行大規模軍事演習，有包括遼寧號航母在內的40多艘艦艇參加。

大陸觀察者網報導指出，以羅斯福號航母為旗艦的第九航母打擊大隊於2日抵達新加坡，進行定期的港口訪問。它與第17艦載航空兵中隊、提康得羅加級導彈巡洋艦「邦克山號」（CG-52）和阿利伯克級導彈驅逐艦「桑普森號」（DDG-102）一起抵達。目前羅斯福號已經離開新加坡，並於北京時間4月3日進入南海海域。

報導稱，據美國海軍官方網站宣佈，「羅斯福」號航母為旗艦的第九航母打擊大隊已經編入第七艦隊，並將參加一系列與多國海軍進行的聯合演習，並幫助他們解決「共同的海上安全擔憂」。

報導稱，羅斯福號航母去年10月離開聖達戈軍港。該艦在前往中東地區途中，經過第七艦隊防區時也短暫編入第七艦隊，參加美國海軍在日本海的三航母編隊演習。之後加入第五艦隊，參與了針對極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）在敘利亞的打擊，同時也繼續了在伊拉克和阿富汗的軍事行動。

報導指出，由於此前在第七艦隊執勤的航母卡爾•文森號已經離開橫須賀軍港，返回本土。羅斯福所在的第九航母打擊大隊將接替喀爾文森號航母，作為第七艦隊的航母進行戰備執勤任務。

此前，中國海軍在南海舉行大規模軍事演習，包括遼寧號航母在內的40多艘艦艇雲集南海進行演習。這個時候美軍航母編隊卻經過南海，難免使外界有額外的猜想。

(中時)